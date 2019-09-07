北市北投士林區立委選舉 女將大車拚局面

前新北市議員李婉鈺（中）7日化身漫威（Marvel）電影「驚奇隊長」，在北投市場外正式宣布以無黨籍投入台北市第一選區（士林、北投）立委選舉。中央社記者劉建邦攝 108年9月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）2020年立委選戰，台北市第1選區（北投、士林）藍綠女將到位，前新北市議員李婉鈺今天宣布以無黨籍投入選戰，另傳民眾黨評估由北市副發言人黃瀞瑩參戰，將形成女將車拚局面。

明年立委選舉，在台北市第1選區（北投、士林）選情，民主進步黨籍立委吳思瑤獲提名尋求連任，中國國民黨提名的台北市議員汪志冰加入戰局。李婉鈺今天前往北投市場外造勢，宣布以無黨籍身分投入該區立委選舉。

此外，由台北市長柯文哲成立台灣民眾黨傳出將由「學姊」黃瀞瑩投入該選區立委，目前還未確定：若黃瀞瑩也參選，北市第1選區（北投、士林）將形成女將大車拚的態勢。

李婉鈺今天身穿漫威（Marvel）的「驚奇隊長」服裝，在北投市場外宣布投入北市第1選區立委選戰，並提出包含建築、交通、文化等政策方向，盼當選後可打造出「新」北投。

先前曾傳出李婉鈺擬加入民眾黨投入立委選戰，她今天受訪時對此指出，雙方都有溝通管道，只要是對市政有幫助議題，她都願意合作。

她說，因為她不是聽話的人，對於「兩岸一家親」說法，她就無法接受，若沒有確認雙方中心思想是一致，她不會加入任何政黨，所以才用無黨籍身分參選。（編輯：戴光育）1080907