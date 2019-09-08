跨黨站台黨紀問題 朝野立委：不同情況不同處理

（中央社記者范正祥台北8日電）2020總統大選可能出現不只兩組參選人，外界關注未來會不會有立委參選人接受非黨籍總統參選人站台輔選。對此，朝野多位立委的看法認為，是否觸及黨紀問題，應該不同情況、不同處理。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問表示，關於立委參選人會不會接受非黨籍總統參選人站台，這問題對民進黨而言，「發生的可能性比較低」。

他說，民進黨過去的「習慣」，不會有立委參選人邀請非黨籍總統參選人站台的情形。假設出現個別案例，會不會有黨紀問題，則是由各縣市黨部視情況處理。

李俊俋指出，雖然有民進黨立委參選人與他黨關係不錯，因此互動受到注意，但相信「不會笨到這種程度」去邀請對方跨黨站台，況且也不見得對選情有幫助。

不過，李俊俋認為，國民黨立委參選人會有面臨非黨籍總統參選人站台的問題。

他說，或許國民黨立委參選人表面上不會邀請非黨籍總統參選人站台，因為國民黨「現在看起來會有黨紀在等」，國民黨立委參選人不敢挑戰黨紀。但是就算表面上沒有出現跨黨站台，私底下會不會合作，外界看不到，「講白了就是這樣」。

民進黨立委何志偉指出，選舉站台是「讚聲」的性質，是站台者表達對公職參選人的一種鼓勵，其實還好。以立委選舉來說，站台者固然會吸引注意，但是立委參選人本身平常有沒有認真經營地方，有沒有踏實做事，看在選民眼裡更為重要。

被問到台北市第二選區（士林、大同）立委選舉競爭激烈，未來如果出現非黨籍提名總統參選人去幫競選對手站台，自己會不會備感壓力？爭取此選區立委連任的何志偉受訪重申，「對立委來講，有沒有經營地方，有沒有做事，更為重要。」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，假如出現跨黨站台，會不會有黨紀，這問題「不同情況、不同處理」。例如新黨方面如果認同國民黨立委參選人理念，願意幫忙站台，有何不可；但是如果不同陣營，不是認同理念，則不合適，另當別論。

看待跨黨站台問題，國民黨立委林為洲表示，選舉造勢，來者是客，人之常情。「如果認同理念要來站台，如何拒絕？就像縣市長選舉也常見有無黨籍或他黨議員站台恭賀，怎麼拒絕？」但是一定不去幫他黨總統參選人站台，會有黨紀問題。

爭取新竹縣第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市尚義里在內12里）立委連任的林為洲舉例，若新黨要幫他站台，他不會拒絕。

時代力量黨主席、立法院黨團總召徐永明說，要看時代力量是否自推總統參選人。如果沒有，對於黨籍立委參選人是否接受非黨籍總統參選人站台，持開放的態度；如果時代力量有自提總統參選人，就是由時代力量總統參選人站台為主。

對於跨黨站台問題，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，親民黨是一個柔性政黨，「只要理念一致，我們都歡迎」，當然也要尊重參選人本身的意願。（編輯：趙蔚蘭）1080908