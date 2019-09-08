日月潭陸客減少 總統化身遊客拚觀光

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）受陸客限縮來台影響，日月潭商家透露人潮與商機減少。總統蔡英文今天化身遊客走訪水社地區，品嚐小吃並與商家互動，也盼民眾利用假期四處走走，讓台灣觀光產業更活絡。

總統上午由民主進步黨立法委員蔡培慧、魚池鄉長劉啟帆、水里鄉長陳癸佑等人陪同走訪日月潭，總統化身遊客手拿飲料閒逛水社街道，並親切與業者互動聆聽反映，也品嚐茶葉蛋和香菇，大讚「真香」，沿途許多民眾爭相與總統拍照，蔡總統也熱情停下腳步合影。

總統表示，日月潭這個地方是台灣觀光產業非常重要一環，她今年4月來此沿大街走一圈，並與在地商家交換意見，業者覺得政府推旅遊補助非常好，所以今年9月開始，再次推出擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，獎助國民住宿可折抵房價新台幣1000元等內容。

蔡總統說，希望藉此帶動國人觀光旅遊，今天看到許多台灣各地旅客，覺得很高興，希望民眾利用假期或空閒時間四處走走，讓台灣觀光產業更活絡，也讓自己更認識台灣；南投是個好地方，立委蔡培慧常邀她來南投，南投有很多漂亮景點，歡迎大家來南投玩。

中國8月1日起暫停核發來台自由行簽證。商圈一家業者透露，生意真的差很多，雖然台灣和其他國家旅客增加，但人潮和消費力仍「無法補足陸客這塊缺口」；日月潭碼頭遊艇飯店董事長劉楊淑堯則說，目前人潮約減少2、3成，但這是過渡時期，「每次選舉都這樣」，感覺選後就會恢復原本樣貌，不會差太多。（編輯：林沂鋒）1080908