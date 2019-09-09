新大使到任 蔡總統：諾魯一直是台灣的好朋友

總統蔡英文（右）9日在總統府接受諾魯共和國新任駐台特命全權大使凱法斯（Jarden Kephas）（左）呈遞到任國書，蔡總統表示，諾魯在國際場域上一直是台灣的好朋友，她希望未來一起開拓兩國合作新領域，深化兩國邦誼。中央社記者鄭傑文攝 108年9月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接受諾魯共和國新任駐台特命全權大使凱法斯呈遞到任國書，她說，諾魯在國際場域上一直是台灣的好朋友，她希望未來一起開拓兩國合作新領域，深化兩國邦誼。

蔡總統今天在總統府接受諾魯共和國新任駐台特命全權大使凱法斯（Jarden Kephas）呈遞到任國書，她說，上個月諾魯剛完成國會與總統大選，邁向新的階段，她期盼凱法斯到任之後，持續深化兩國關係。

總統說，中華民國台灣與諾魯都是海洋國家，也是彼此堅實的友邦，這3年多來持續在醫療衛生、農畜漁牧、潔淨能源等各領域加強合作交流，今年3月她也率團訪問諾魯，實際了解雙方合作成果；上個月台灣組團到諾魯考察貿易機會，這個月也有農業與港務單位前往諾魯了解相關產業合作機會。

蔡總統指出，諾魯在國際場域上一直是台灣的好朋友，她感謝諾魯長期支持台灣的國際參與，相信兩國可以一起為國際社會做出更多貢獻；她說，台灣將持續秉持踏實外交、互惠互助的精神，跟諾魯分享經驗，共創發展，也希望未來與凱法斯緊密合作，一起開拓兩國合作的新領域，進一步深化兩國邦誼。（編輯：蘇龍麒）1080909

諾魯共和國新任駐台特命全權大使凱法斯（Jarden Kephas）（左3）9日在總統府，向總統蔡英文呈遞到任國書。中央社記者鄭傑文攝 108年9月9日