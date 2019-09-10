清朝債券掀話題 鄭自才：台澎住民主權獨立

（中央社記者范正祥台北10日電）美國總統川普研究以清朝時期債券作為美中貿易戰新武器，引發各界討論。台澎國際法法理建國黨主席鄭自才今天在立法院舉行記者會強調，台澎住民主權獨立。

美中貿易戰延燒，美國民眾建議川普，向中國追討一批1913年清朝時期的債券，經過通貨膨脹，加上利息以及賠償金，估計費用超過1兆美元（約新台幣31兆元）。

鄭自才在立法院舉行記者會上，從「大清公債」談「中華民國政權本質及其與台灣的關係」。他反諷，清朝債券這則消息，對台灣人來說，另一項更重要的意義，是指出了中華人民共和國政權、中華民國政權和大清帝國「一脈相承」關係。

鄭自才也以「荒謬」形容現行兩岸人民關係條例第63條至今仍觸及一些「中國公債」償還問題，呼籲思考檢討。該條文第3項第1款規定，「國家統一前」，下列債務不予處理：一、民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。

此外，在記者會上，鄭自才也關切外交議題，他說，台澎黨認為台澎住民應建立真正屬於自己的主權獨立國家，打造真正屬於台灣的外交關係。（編輯：楊凱翔）1080910