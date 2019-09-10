更多編輯台推薦新聞：
獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟
特派現場

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音
國際

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

清朝債券掀話題 鄭自才：台澎住民主權獨立

最新更新：2019/09/10 12:58

（中央社記者范正祥台北10日電）美國總統川普研究以清朝時期債券作為美中貿易戰新武器，引發各界討論。台澎國際法法理建國黨主席鄭自才今天在立法院舉行記者會強調，台澎住民主權獨立。

美中貿易戰延燒，美國民眾建議川普，向中國追討一批1913年清朝時期的債券，經過通貨膨脹，加上利息以及賠償金，估計費用超過1兆美元（約新台幣31兆元）。

鄭自才在立法院舉行記者會上，從「大清公債」談「中華民國政權本質及其與台灣的關係」。他反諷，清朝債券這則消息，對台灣人來說，另一項更重要的意義，是指出了中華人民共和國政權、中華民國政權和大清帝國「一脈相承」關係。

鄭自才也以「荒謬」形容現行兩岸人民關係條例第63條至今仍觸及一些「中國公債」償還問題，呼籲思考檢討。該條文第3項第1款規定，「國家統一前」，下列債務不予處理：一、民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。

此外，在記者會上，鄭自才也關切外交議題，他說，台澎黨認為台澎住民應建立真正屬於自己的主權獨立國家，打造真正屬於台灣的外交關係。（編輯：楊凱翔）1080910

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報