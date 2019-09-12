2020總統選戰起跑 首設應變中心處理突發狀況

（中央社記者溫貴香台北12日電）中選會今天發布總統副總統選舉公告，主委李進勇表示，今年選舉人總數1934萬多人，總統大選首投族118萬多人；因應選舉突發狀況，首度設立中央選務指揮及應變中心，且增設1346個投開票所、動員22萬人加速投開票作業。

中央選舉委員會（中選會）主任委員李進勇上午在中選會一樓公告欄張貼發布兩個公告，分別是總統副總統選舉公告與在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告；象徵2020總統選戰正式起跑。

稍早，李進勇出席「中選會15任總統副總統選舉發布選舉公告」記者會表示，總統副總統選舉投票日訂於109年1月11日（週六）上午8時到下午4時；同一組總統副總統競選經費最高金額訂為新台幣4億3029萬7000元。

他說，受理申請總統副總統選舉被連署人的時間從13日到17日一共5天；受理登記時間每天上午8時到12時、下午1時30分至5時30分；地點在中選會所設櫃台。

李進勇說，這次選舉人數預估達到1934萬多人，總統大選因合併第10屆立委選舉一起舉行，選民這次可投三張選票，包括總統副總統的選票、區域及原住民立法委員的選票、政黨票總共三張，政黨票要選出全國不分區及僑居國外國民立法委員，凡是得票比率達到5%以上的政黨，可參與分配34席立委席次。

總統副總統選舉登記日期，李進勇說，將從11月18日至22日為止，參選人可以透過政黨推薦或連署的方式，申請登記為總統、副總統的候選人，這次連署人數門檻是28萬384人。

投開票所設置部分，李進勇表示，這次預計成立1萬7232個投開票所，比去年九合一選舉1萬5886個投開所增設了1346個投開票所；動員的工作人員達到超過22萬人。

他並說，為了確保電腦的計票安全，中選會審慎規劃資安防護措施以及標準作業程序（SOP），預計選前會辦理4次全國性大規模的演練，達到電腦開票作業零缺失的目標。

李進勇表示，投票日當天中央選舉委員會將成立中央選務指揮以及應變中心，確實掌握各項選務突發狀況，縱向指揮督導以及橫向的聯繫、協調，處理選舉期間各種突發狀況，使開票作業能夠順利完成。

最後，李進勇呼籲民眾能夠踴躍投票，並且鼓勵國外的中華民國國民可以返國行使選舉權。（編輯：楊凱翔）1080912