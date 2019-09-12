印太民主治理諮商 酈英傑：推動台灣為區域模範

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）首屆「美台印太區域民主治理諮商」會議今天舉行，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，會議重點包括探討具體方式讓台灣全面融入美國「印太透明倡議」，推動台灣為區域模範。

「美台印太區域民主治理諮商」今天在AIT內湖新館舉行，會議由AIT、外交部及美國國務院民主、人權暨勞工局共同啟動。AIT表示，此項論壇將成為美台年度會面的機制，探討如何加強美台合作，並在區域中開展共同計畫，協助其他國家應對當前有關治理的挑戰。

酈英傑（Brent Christensen）、外交部長吳釗燮，以及美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）出席開幕式並致詞。另外還有許多國家的駐台機構派員出席，包括日本、紐西蘭、加拿大、英國、吉里巴斯、南韓等。

酈英傑致詞時表示，由巴斯比帶領這項新的論壇，反映美國持續與台灣一同致力印太區域推動良好治理並捍衛民主體制的堅定決心。

今年3月，酈英傑與吳釗燮共同在外交部舉辦記者會，宣布成立「印太區域民主治理諮商」。

酈英傑說，這項論壇的目的是要將美台在良好治理領域的合作正常化並持續加深。美國及台灣相信，在印太區域的國家推廣透明度及法治，將有助推動自由、開放且繁榮的印太區域。經驗顯示，如果國家本身不具自由、和平與繁榮的特質，與其他國家的互動也恐怕難是自由、和平與繁榮的；他也再次強調，在推動自由且開放的印太地區方面，相信「台灣就是最好的夥伴」。

他表示，印太區域民主治理諮商機制的目標是分享自由及開放的價值；美國在印太區域的目標就是希望透過打擊貪腐、促進健全、公正且回應民意的治理，並鼓勵發展強大的公民社會與誠實的商業行為。

酈英傑說，美國的「印太透明倡議」將運用超過4億美元的資源，與盟友、夥伴推動這些共享原則。今天諮商會議的重點之一是探討具體方式，讓台灣全面融入「印太透明倡議」，並更廣泛地推動台灣作為印太區域在良好治理領域的模範。這不僅證明美國相信台灣值得國際支持，也是美國深信台灣能在許多層面支持國際社會的具體表現。

酈英傑說，台灣已經一再證明它了解自由的邏輯，包括知道如何有效回應對大眾的需求、以民主且公正的方式進行治理。

他說，保護自由的民主體制為社會提供因應敵人各種攻擊所必需的韌性及信心，但也必須更有決心來對抗外部勢力在社會中製造對立的企圖，並且了解，時時努力忠於真相的人們，終能戰勝散布謊言的對手。

吳釗燮表示，台美對印太地區有共同的願景，雙方在印太透明倡議的主要領域下也都有合作，包括良好治理、確保民主選舉、對抗不實訊息、促進人權等，台灣都是可靠的夥伴。

吳釗燮也指出，台灣面臨日漸增加的軍事壓力與不實訊息的攻擊等；很明顯地，這些具有敵意的行為背後的原因就是中國政府企圖破壞台灣民主，讓香港及中國其他區域的人民不再將台灣視為仿效的範例。

吳釗燮說，台灣站在捍衛民主、對抗威權體制的第一線，台灣將會盡力捍衛主權、捍衛共享價值，並與區域分享台灣的民主經驗。台灣有決心成為那些渴望自由、民主、人權保護的燈塔。隨著這項諮商機制的啟動，台美對於實現印太地區的願景又邁進了一步。（編輯：林興盟）1080912