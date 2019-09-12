遭指百年世襲 藍中常委：靠投票產生不叫世襲

（中央社記者劉冠廷台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天退出國民黨，並透過幕僚批評百年世襲的中常委在把持這個政黨，國民黨中常委姚江臨回應指出，中常委由黨代表投票產生，是最民主的方式產生，不叫世襲。

姚江臨也表示，事到如今如果不能在一起，大家好聚好散，不要惡言相向，「分手不必講惡言」，政黨是共同理念的結合，若無共同理念，留在這也太勉強；他同時向國民黨支持者喊話，指國民黨到今天已經過了風暴，「晴天應該來了」，應該團結一致打贏這場選戰。

國民黨31位大老今天登報呼籲郭韓合作，郭台銘幕僚蔡沁瑜轉述批評，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭台銘返回國民黨的初衷背道而馳；郭台銘也不會眷戀這個政黨。

針對郭台銘的聲明，姚江臨、李昭平、李德維等中常委下午召開記者會正式回應，姚江臨說，郭台銘的退黨聲明提到百年世襲的中常委，但中常委是兩年一任，以前「最硬的時候」還一年一任，是由1000多位全國黨代表投票產生的，這不叫做世襲，也不能叫做「百年」，都是靠選舉產生的。

李昭平則說，郭台銘退黨讓大家失望與遺憾，但是更能讓大家激起鬥志，有危機意識，全力拚大選；對於蔡沁瑜所說的幾件事，他們十分不認同，包括說這31位大老是兩面人，這是人格的污辱，蔡沁瑜還說中常委守舊，「是誰請指出來」，不可在這含沙射影，這絕對不像郭台銘男子漢的作風。

李德維表示，郭台銘在聲明中抨擊國民黨迂腐、抨擊了中常委等許多東西，國民黨是一個百年政黨，不會人云亦云，也不會隨風飄搖，只能說對郭台銘的退黨感到非常遺憾，希望國民黨上下在這重要關頭中，大家一起繼續努力。（編輯：紀淑芳）1080912