中秋連假尾聲 總統訪高雄受到熱情歡迎

總統蔡英文（左）15日前往高雄市三民區的福氣教會參訪，受到熱烈歡迎，三民區鼎泰里里長張吉雄（右）致贈墨寶。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月15日

（中央社記者程啟峰高雄15日電）今天是中秋節連假最後一天，總統蔡英文中午南下高雄三民區分別走訪福氣教會及明聖宮，所到之處受到民眾熱情迎接，「小英凍蒜」聲此起彼落，場面熱烈。

蔡總統中午由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨立委管碧玲、李昆澤及趙天麟及前內政部長余政憲等人陪同參訪位於三民區河堤社區的福氣教會，受到教友歡迎，總統聽取教會簡報，並接受三民區鼎泰里里長張吉雄致贈親筆墨寶，附近民眾也聞風到場為總統加油，並高呼「小英凍蒜」。

福氣教會設有社區長照機構，張吉雄長期以來教長輩寫書法，總統到場向長輩問好，並接受張吉雄致贈墨寶。

蔡總統等人隨後轉往明聖宮參拜，現場大批民眾夾道歡迎，「2020台灣要贏」、「小英凍蒜」呼聲此起彼落，總統一一與民眾握手致意，場面熱鬧。

總統下午的宮廟行程，稍晚將分赴三民區覆鼎金保安宮及苓雅區港口慈濟宮參拜。（編輯：李亨山）1080915

總統蔡英文（前左）15日南下高雄，前往福氣教會參訪，受到民眾歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月15日