傳郭幕僚遷戶籍選立委 蔡沁瑜證實思考各種可能

（中央社記者王承中台北16日電）傳鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜已遷戶口至桃園、台中為競選立委做準備。蔡沁瑜今天證實確有遷戶口，思考各種可能性。郭昕宜則說，有各種可能性，就做好各種準備。

2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘日前則透過幕僚表示，若要參選，將會獨立參選，不依靠任何政黨，因此會在17日申請截止前對外說明參選與否，如今只剩兩天的時間，郭台銘的一舉一動備受各界注目。

除郭台銘的動向備受注目外，近郭人士指出，目前永齡基金會副執行長蔡沁瑜、郭團隊媒體聯絡人郭昕宜已分別將戶口遷到桃園八德區、台中北屯北區，似乎是要布局立委選舉。而目前兩區的現任立委分別為無黨籍的趙正宇、國民黨的沈智慧。

對於遷戶口選立委的傳聞，蔡沁瑜上午受訪時證實已經遷戶籍，並表示遷戶籍是要思考各種的可能性。

媒體追問，是否不排除選立委，蔡沁瑜說，「我們就是思考各種的可能性，還在想想看，看到底要怎麼做是為台灣好，我們藉由我們的力量能夠做一些改變的」。

郭昕宜則表示，目前有各種的可能性，所以就做好各種萬全的準備，若之後有需要在這些地方上進行協助，幕僚當然是盡力而為。

媒體詢問，國民黨提名的桃園八德、台中北屯北區立委參選人陳學聖、沈智慧都是挺韓大將，遷戶口是否是針對韓國瑜，郭昕宜僅表示，這有一些戰略考量，但他本身也是台中人，若未來有更進一步的規劃會再向外界報告。（編輯：林興盟）1080916