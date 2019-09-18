國民黨中常委建議 吳敦義率團向郭台銘請益

（中央社記者余祥台北18日電）鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統後，國民黨主席吳敦義先拋盼與郭台銘合作，中常委江碩平也在中常會中建議，由吳敦義率中常委向郭請益，並歡迎郭提出建言，讓國民黨改正。

國民黨副發言人黃心華在中常會後轉述時表示，江碩平在會中提到這只是個人意見，吳敦義則重申，國民黨會團結所有力量，包括郭台銘、前立法院長王金平，但要選擇最好的形式和時機，不見得一定要用帶幾個人去會面的方式。

黃心華提到，吳敦義表示，曾請副主席郝龍斌跟郭台銘洽談，中間的過程不見得每一次可以對外公布，但很高興事件得到妥適的處理，接下來會團結所有力量，力拚勝選。

郭台銘退黨，並退出2020總統選舉，吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天皆表示盼與郭台銘會面。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨一定會團結所有願意把總統蔡英文下架的力量，這是共同的目標，也相信熱愛中華民國的各方好友都會盡一份心力。

針對日前國民黨內對郭台銘砲聲隆隆，江碩平說，當初是因為很多人憂心分裂，才會講重話，但他認為這是不對的，總要等到郭台銘做了正式的決定再說重話，否則對郭台銘來說都是傷害，盼郭能寬宏大量。

媒體問到，是否將與郭台銘修復關係，中常委姚江臨說，這是一定的，多個朋友總比多個敵人好，全黨上下也都期待郭台銘能留在國民黨。

姚江臨表示，郭台銘稱自己是永遠的中華民國派令人感動，雙方關係修復要慢慢來，相信時間會沖淡一切。

至於外傳郭台銘仍可能在區域立委選舉自提參選人，李哲華說，立委選舉到11月登記截止前，都可能還有變數，國民黨就是做好提名工作，主軸還是以總統、立委聯合競選為主，至於其他陣營、黨派的因素，由於時間長、變數還很多，目前要深入評估有困難。

李哲華表示，國民黨區域聯合作戰已經啟動，昨天召開韓國瑜競選2020總統桃竹苗工作會報，今天則到中彰投，週五到高屏，一連串競選、助選、輔選三體系強力整合，照既定步驟走。

至於韓國瑜目前民調低迷，李哲華說，民調起起伏伏，反映的是社會當前氛圍，有些韓國瑜的支持者可能無法從民調測到；不過，從過去幾場造勢看來，非傳統動員還能有這麼多人到場支持，對選情有很大信心。（編輯：蘇志宗）1080918