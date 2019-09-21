談呂秀蓮參選 李遠哲：老一輩人應退出

（中央社記者吳欣紜台北21日電）對於前副總統呂秀蓮日前登記連署爭取參選2020總統，前中研院院長李遠哲今天表示，他認為老一輩的人應該退出，年紀大的人想法已經跟年輕人脫鉤，很多年輕人希望改變。

台灣環保聯盟今天在集思交通部國際會議中心舉辦2019非核亞洲論壇，集結了國內外專家學者聚焦核能議題，李遠哲今天也出席並進行專題演講。

李遠哲在會後接受媒體聯訪，針對2020總統大選發表意見。對於呂秀蓮接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦登記申請為獨立總統參選人一事，他認為，「老一輩的人應該退出，讓年輕的人出來比較好」。

李遠哲表示，許多年紀大的人想法已經跟年輕人脫鉤，老一輩的人想法跟做法都是老一套，但這一套是有問題的，所以很多年輕人希望改變。

李遠哲也提到，他過去希望總統蔡英文不要連任，是因為蔡總統執政不理想，所以導致民進黨在去年九合一選舉輸很多，因此希望她能改善。

李遠哲表示，呂秀蓮跟蔡總統年紀不同，他希望蔡總統能改變、變得更好，但要呂秀蓮改變看來不容易；至於是否支持蔡總統，李遠哲表示，還必須看各參選人表現，現在談這個言之過早。

另外，對於台灣一週內少了兩個邦交國，李遠哲也指出，剛斷交的邦交國吉里巴斯只有10萬人口，「這對我們來說並不重要」，應該跟日本、美國、歐盟等國家關係好比較重要，不需要在乎邦交國的數量，這並不影響國家。（編輯：方沛清）1080921