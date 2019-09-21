蘇嘉全憶九二一大地震 重返南投緬懷救災點滴

（中央社記者游凱翔台北21日電）立法院長蘇嘉全今天表示，今天是九二一大地震20週年紀念日，他再度來到埔里，也是他當初擔任屏東縣長時啟動救災的第一個據點，許多回憶湧上心頭；他說，雖然無法阻止天災發生，但可以銘記過去吸取經驗，將傷害減至最低。

蘇嘉全晚間在臉書粉絲團表示，今天是九二一大地震20週年紀念日，他特別安排前往南投埔里紙教堂，以及牛耳藝術渡假村，參加九二一紀念活動。

蘇嘉全說，九二一大地震的震央在南投集集鎮，當時他正擔任屏東縣長，地震發生後他立即要求警力、戶政、地政人員儘速整裝往災區出發，也呼籲縣民有錢出錢、有力出力，要動員全縣之力投入協助南投救災工作。

蘇嘉全回憶，救災的第一站就是埔里，除了幫忙當地公所搭建臨時辦公室，也動員建築師，協助災戶興建「屏埔厝」，當時救災的貨櫃，如今由牛耳藝術渡假村收藏。今天，他又再度來到埔里，來到這個當初救災的第一個據點，許多回憶又湧上心頭。

蘇嘉全表示，看到現在的埔里，已走過震災的創傷，恢復地震前的美麗，又再度充滿生機，他感到非常歡喜跟安慰，也非常敬佩埔里鄉親的堅強和勇敢，在苦難中又重新站起來。

「天災無情、人間有愛」，蘇嘉全指出，這是每次台灣遇到災難時，最好的寫照，或許沒有辦法阻止天災的發生，但可以銘記過去吸取經驗，努力做好防災的準備，同時不忘團結與互助，當未來災難再臨，就可以把傷害減至最低，並且讓人性善良的光輝，在最黑暗的時刻綻放，照亮最無助的人，也溫暖受創的心。（編輯：張均懋）1080921