周邊有活動斷層 民團要求應立即終結核四計畫

（中央社記者劉冠廷台北23日電）綠色公民行動聯盟等民間團體今天與台大地質系教授陳文山公布一份台電交由地調所判定的資料，確定核四附近有活動斷層，由於核四的耐震係數不足，要求應立即終結核四計畫。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、陳文山及民進黨立委林淑芬今天上午在立法院召開記者會，公布核四海域有活動斷層的新事證，陳文山說，2011年福島核災後，當時馬英九政府在立法院的決議要求下，重做核四廠區與周遭海域的地質調查狀況，但2014年核四封存後，就以「核四封存」為名，未把調查取得的資料送交專業判定，以及對外公開內容與結論。

陳文山說，台電在今年終於願意將調查計畫所取得數據資料，送交中央地質調查所判定，最終得出新的事證與判定的結論，包括在核四鄰近海岸新發現的F2地質構造，不能排除為活動斷層，以及原本核四鄰近海域內只被台電當成「線型」的F4、F5、F6、F7、F8，都確認是活動斷層等。

陳文山指出，新事證與判定，一改過去台電僅願意認定鄰近核四海域的地質構造都只是「線型」的認知，核四附近海域10公里內，至少存在連成一條40公里以上的活動斷層，這將導致核四目前0.4Ｇ的耐震係數與設計遠遠不足，更不可能在啟封後，能符合所需的耐震係數安全運轉。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說，「主張重啟核四的國民黨總統參選人韓國瑜當選總統，決定要重啟核四廠，以目前核四的耐震設計，是遠遠不足以因應周遭的地質環境可能所帶來的地震災難。」

洪申翰說，要求擁核的朋友不要再拿過時而錯誤的資訊誤導社會大眾；核四是危險的，本來就不應該重啟，現在非常慶幸核四到現在並沒有真正的運轉，也應立即終止核四計畫，不要再浪費公共資源在核四這困擾台灣30多年的議題上。

林淑芬表示，如同新北市長侯友宜所說，重啟核四是假議題，而核能安全不是、也不應該成為選舉時的口號來操作；希望政府要把資訊公開透明，人民有知情權，台電自己做的這份報告，請對外正式公開，地調所做的判讀與研究也請公開，不要在假的意識形態上打轉，好好就事論事。（編輯：郭萍英）1080923