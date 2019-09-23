中選會：蔡總統學位證書經外館認證查核無誤

（中央社記者顧荃台北23日電）部分人士質疑總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位，中選會主委李進勇今天表示，蔡總統99年參選新北市長，確有提出LSE博士證書，同時經過駐英代表處認證，查核無誤。

李進勇上午列席立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。

李進勇答詢時表示，蔡總統民國99年參選第一屆新北市長選舉時，有提出LSE的博士證書，同時經過駐英代表處認證，經過新北市選委會查核無誤之後，把影本留下來、正本還給當事人。

民進黨立委管碧玲質詢時表示，國民黨立委孔文吉、曾銘宗都開過記者會質疑蔡總統學歷，林奕華公然指控說調查蔡總統學歷事件時，中選會都不肯給資料，但今天中選會主委在現場，國民黨一個字都不提，「大家是否欠蔡總統一個道歉」。

管碧玲指出，蔡總統93年第一次選全國不分區立委時就有登錄學歷，但依選罷法規定，當時不用檢附證明；99年參選新北市長選舉，刊登大學以上學歷就需要認證。

質詢時拿出蔡總統LSE學歷證書照片，管碧玲說，證書上面註明完成課程與考試，發給博士學位。證書是1984年3月14日發給，影本蓋有駐英代表處鋼印，寫著「與正本相符」。

對於部分人士質疑假學歷，管碧玲表示，「這是多大的惡意，最邪惡的事情」，2020總統選舉出現最令人感到不齒的事情，要留下歷史紀錄。

在場的國民黨立委林為洲說，此事不是國民黨主導，是台大教授賀德芬、媒體人彭文正發動的。管碧玲回應，「被牽著鼻子走，更可恥」。

孔文吉質詢時指出，蔡總統博士論文有許多缺頁，且35年後才放到LSE的圖書館，裡面有很多疑點，沒有博士論文，就不可能有學位。他詢問李進勇，若蔡總統博士論文是假的，沒有拿到博士學位，卻向中選會報備學歷文件，是否偽造文書。

李進勇回應，假設的問題他無法回覆。但如果沒有博士論文，不可能有學位證書，依照選罷法規定，中選會不用檢查博士論文，只要學位證書經過有權機關認證，中選會複查沒問題，即完成程序。（編輯：黃瑞弘）1080923