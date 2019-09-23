李凈瑜籲讓李明哲奔喪 陸委會：已聯繫陸方

（中央社台北23日電）遭中國監禁的台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜今天說，希望陸方能讓李明哲回台奔父喪。陸委會表示，已第一時間與陸方聯繫，落實保障李明哲及家屬應有的權益。

李凈瑜今天發聲明表示，李明哲父親8月去世，希望陸委會協助向李明哲所服刑的赤山監獄申請返台奔喪，並稱若中國政府有顧慮，自己願意在李明哲奔喪期間被監禁，做為人質。

大陸委員會23日傍晚透過書面方式表示，第一時間已透過既有管道與陸方聯繫，要求陸方協調有關部門，落實保障李明哲及家屬應有的權益。

海峽交流基金會則表示，李凈瑜9月向政府表達，李明哲的父親不幸往生，希望政府協助，讓他能返台奔喪。

對此，海基會依陸委會囑咐，立刻致函海峽兩岸關係協會（海協會），請該會基於人道及親情考量，以及當事人與家屬權益，儘速協調有關部門優予協處，同意李凈瑜的申請。

海基會指出，李凈瑜及李明哲的母親已於23日下午搭機赴陸，海基會依往例派員陪同，並全力協處以利此行順遂。

對於返台奔喪一事，陸委會也呼籲陸方應積極重視，儘速回應家屬訴求。（編輯：林克倫）1080923