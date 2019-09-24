蘇貞昌：盧秀燕當立委時提案廢印花稅

（中央社記者范正祥台北24日電）國民黨立委沈智慧今天在總質詢時質疑行政院擬廢除印花稅，她指出，包括台中市長盧秀燕在內6都市長都反彈。對此，行政院長蘇貞昌答詢時告訴沈智慧，盧秀燕當立委時提案廢止印花稅法。

蘇貞昌還表示，國民黨主席吳敦義當立委時講，印花稅是中華民國萬萬「稅」。

立法院院會邀請蘇貞昌列席報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。

沈智慧質詢，印花稅是百分之百的地方稅，關於行政院擬廢除印花稅，中央是否與各縣市政府談過了，不要中央請客、地方買單。對此，蘇貞昌答覆，「談過」。

不過，沈智慧質疑，如果談過了，那為什麼新聞一出來，「台北市長柯文哲也罵？台中市長盧秀燕也罵？6都市長都罵。談過怎麼會這樣？稅的補充財源在哪？」

對於沈智慧質詢，蘇貞昌擬說明印花稅法自民國23年實施至今，時空環境早已改變。但因沈智慧質詢時間所剩不多，她中斷蘇貞昌的答覆，繼續表達質詢內容。

沈智慧說，平均每年印花稅稅收全國約新台幣112億元，以去年為例，台中市的印花稅稅收約11億元，如果廢除印花稅，台中市沒有財源可以來補充這項稅收。

在沈智慧結束質詢前的最後所剩數10秒時間，蘇貞昌答覆，「委員您一直講，也不讓我回答。您剛才講盧秀燕市長，她在當立委的時候，提案廢止印花稅法。國民黨主席吳敦義在當立委的時候，他講，這個是中華民國萬萬『稅』。」（編輯：楊凱翔）1080924