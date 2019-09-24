蔡總統台南市後援總會長 議長郭信良接任

「蔡英文台南市後援總會」24日在台南市永康區永大路3段公開亮相，台南市議會議長郭信良（右）也在後援總會召開記者會表示，點頭答應接任總會長一職。中央社記者張榮祥台南攝 108年9月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）被民進黨開除黨籍的台南市議會議長郭信良今天宣布接任「蔡英文台南市後援總會」總會長，他說，這是跟著民意走，時勢所趨，「我準備好了」。

「蔡英文台南市後援總會」今天在台南市永康區永大路3段公開亮相，郭信良也在後援總會召開記者會表示，點頭答應接任總會長一職，後援總會發言人由台南市議員陳秋萍、蔡旺詮、陳怡珍擔任。

郭信良指出，最近香港「反送中」議題延燒，讓人觸目驚心，中共金錢外交打壓台灣日益嚴重，讓國人憤怒不平，他經過地方民意詢問及各方意見，大家都認為他應該要出來。

郭信良表示，總統蔡英文3年多來在農業、經濟、外交、產業升級、外商招募、減稅、長照2.0等都做得很棒，造福全民及下一代，他呼籲全民挺政府，2020挺台灣，打拚加油。

郭信良已被民主進步黨開除黨籍，他在中國國民黨及無黨籍等市議員支持下拿下議長寶座。媒體提問，他接任「蔡英文台南市後援總會」總會長是否會引來藍綠質疑。

對此，郭信良指出，他要面對承受，多數民眾希望他走這條路，他就跟著民意走，這是時勢所趨。

媒體詢問，郭信良與前行政院長賴清德是否會互相支援？郭信良表示，他自己該做的事，就自己面對，賴清德的作為及想法，與他不互相牴觸，「我的責任只負責小英總統，立委方面還沒有交集」。

對於國民黨已開始在台南造勢，郭信良指出，國民黨最近戰力較弱，國民黨總統參選人韓國瑜氣勢走下坡，參選台南市立委第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）的前國民黨主席洪秀柱也未整合藍營戰力，還要再加把勁。

郭信良於去年12月25日在台南市議會議長選舉前，當眾宣布退出民進黨，再擊敗民進黨提名議長人選，順利奪下議長寶座，民進黨中評會在今年2月決議開除郭信良。

總統蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福等人8月27日拜訪郭信良，邀請郭信良擔任「蔡英文台南市後援總會」總會長，當時郭信良表示會慎重考慮是否接任。（編輯：戴光育）1080924