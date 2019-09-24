法友台小組主席：台灣應有意義加入國際組織

立法院長蘇嘉全（左5）24日帶領法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（左4）等人至立法院參觀議場，並介紹立法院議事規則、座位設備、政黨席次分配及轉播系統等。中央社記者王揚宇攝 108年9月24日

（中央社記者王揚宇台北24日電）法國國民議會友台小組主席塞沙里尼今天參觀立法院受訪指出，他曾在巴黎動員法國議員支援台灣參與世界衛生大會，也認為台灣應有意義加入國際組織，相信自由會戰勝一切。

立法院發布新聞稿指出，蘇嘉全今天在外交部歐洲司長姜森陪同下，帶著法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois CESARINI），以及小組成員克雷侯（Stephane CLAIREAUX）議員、議員米歇爾（Monica MICHEL）、議員朵瑪（Valerie THOMAS）、議員巴卡麗（Delphine BAGARRY）、議員碧朵拉（Claire PITOLLAT）等一行，參訪屏東墾丁國家公園，包含砂島貝殼砂展示館及遊客中心。

結束上午屏東行程後，下午蘇嘉全帶領法國議員團至立法院參觀議場，而今天適逢立法院會，訪團一行抵達議場，立委正質詢有關決算案。蘇嘉全在文化部長鄭麗君陪同下，帶領訪團一行進入議場2樓旁聽席旁聽質詢內容。

此外，蘇嘉全也介紹立法院議事規則、座位設備、政黨席次分配及轉播系統等，並與法國議員互相交流意見。

參訪後，塞沙里尼接受媒體訪問對於這次參訪立法院的印象；塞沙里尼表示，延續去年蘇嘉全訪法並到國民議會參觀，這次換他來到立法院，這是持續台法友誼的表現，這次訪台他也看到台灣民主發展，受到深刻的感動。

塞沙里尼說，台法兩國國會議會雖有小異，但也有相同之處，而去年他帶領蘇嘉全進入法國國民議會，這也展現了總統蔡英文在外交上的成果。

有關今天是國際民航組織（ICAO）大會召開第一天，而台灣今年仍未受邀，對此塞沙里尼表示，他曾在巴黎動員法國議員支援台灣參與世界衛生大會，也認為台灣應有意義加入國際組織。

他表示，法國國民議會是法國大革命的產物，也是法國民主的開端，他今天非常榮幸可以參訪立法院，見證台灣民主發展。最後塞沙里尼以「雖然這一切爭取不易，但他相信自由會戰勝一切」，作為本次拜會的結語。（編輯：趙蔚蘭）1080924