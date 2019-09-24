結束東協考察返台 侯友宜盼招商引資回台灣

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）新北市長侯友宜結束東協3國的考察行程，今晚搭機返台，他表示，除了簽署合作備忘錄，也希望招商引資回台灣。是否接任韓國瑜新北市競選總部主委？他說，現在以市政優先。

侯友宜18日至24日率團至新加坡、泰國、越南3國考察，希望增進與東南亞國家協會（ASEAN）這3國的城市、產業及文化交流。而他也在今晚8時20分許結束參訪行程搭機返台。

侯友宜表示，這次的行程前往新加坡、泰國以及越南，除了要簽署合作備忘錄（MOU），看看產業型的城市如何建構，也要去評估新北市的廠商如何進入這3個國家並肩作戰。最重要的去看看有哪些值得新北市在建設過程當中學習。

侯友宜說，新北市政府也努力讓在這些國家經商有成的台商，有部分資金可以回流到台灣投資，而新北市絕對是最好選項，此行也有很多台商表達想再回新北市投資的意願，市府也對想回台投資的業者，說明新北市招商一條龍及排除障礙的方式，期盼招商引資回台灣。

對於記者詢問，是否接任國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委，侯友宜說，謝謝大家的關心，現在還是以市政為最優先，沒有市政就沒有一切，還是好好努力拚市政。

記者又問他是否聽過坊間盛傳的「韓朱（前新北市長朱立倫）配」，侯友宜則是哈哈兩聲，然後表示，這件事已聽說很久了，但自己對這件事真的不了解也不清楚，未來會怎樣自己也不知道，還是以市政工作為最主要的考量。

記者又詢問他關於總統蔡英文出面說明論文事件的看法，侯友宜指出，蔡總統的論文事件，自己從一開始並沒有去了解，但是有說明總是比較好，只是相關過程自己並不清楚，因此也無法評論。（編輯：李錫璋）1080924