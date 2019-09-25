反制無人機威脅 國防部：運用防空飛彈與快砲

（中央社記者王承中台北25日電）國防部長嚴德發今天表示，面對無人機威脅，國軍可用車載天劍一型、麻雀飛彈等防空飛彈，或是快砲、近迫防禦系統低空防衛，也可透過弓三飛彈的雷達在150公里外掌握目標。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告指出，中共利用「一帶一路」發展戰略，積極拉攏東協，強化與周邊國家合作，加強與俄羅斯戰略夥伴關係，更突破戰略圍堵，與索羅門群島、吉里巴斯建交，跨越第二島鏈，中共勢將威脅美、日、澳為首的印太戰略。

國民黨立委江啟臣在質詢時表示，索羅門群島、吉里巴斯與中共建交，是中共在進行非戰爭型態的地緣島嶼戰略，建構「反介入／區域拒止」的戰略部署，突破圍堵的島鏈，未來若台海發生戰事，美國的支援恐無法第一時間進入島鏈，這是戰略情境的改變，國防部該如何回應。

嚴德發表示，中共從第一島鏈的戰略前緣擴張到第二島鏈，未來可能會到第三島鏈，當然對區域情勢威脅越來越大，現在台灣的防衛作戰，國防部的戰略指導就是自己要展現防衛決心，透過聯合情監偵作為和快速的提升戰力，自己國家自己救，不能依靠別人。

針對日前沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊，江啟臣詢問，國軍如何反制無人機威脅。嚴德發表示，面對無人機威脅，國軍原則上可用如車載天劍一型、麻雀飛彈等防空飛彈、快砲、近迫防禦系統低空防衛，也可透過弓三飛彈的雷達在150公里外掌握目標。

嚴德發說，只要能夠目獲與掌握，就可以應用多層次防護手段。而國軍也透過聯合防空作為掌握相關動態。

對於國造劍翔無人機可否進行有效打擊，嚴德發表示，反反制措施要有，中科院有相關措施。列席的空軍參謀長劉任遠表示，相關無人機等有防止敵人攻擊偵蒐的方法，另也會搭配誘敵裝置。

江啟臣詢問，國軍將向美國採購108輛M1A2戰車，何時會拿到發價書。嚴德發表示，將在10月初拿到，發價書一來，會跟美方談，總金額不會超過新台幣405億元。對於合作項目，列席的陸軍參謀長楊海明表示，已擬定12個項目；軍備局長房茂宏表示，包含120砲彈的技術轉移，使台灣能自製120公厘戰車彈，也包括砲塔射控系統，能具備廠級翻修能力，也會做滾動式修正。（編輯：楊凱翔）1080925