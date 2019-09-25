民進黨整軍拚選戰 將通過社會同行世代共贏決議文

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨28日全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文，決議文將顯示民進黨對弱勢的看顧，不讓任何人在轉型過程被遺落，讓台灣不同世代能攜手共贏，另外也將明確反對一國兩制。

民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆今天都穿著軍綠色飛行外套的戰服亮相；卓榮泰說，「戰鬥時刻已到」，穿上戰鬥服裝就是為了展現決心，會一直穿到戰勝的那一刻。

羅文嘉說，28日舉行全代會及黨慶，全代會將於下午2時於台北圓山飯店舉行，總統、區域立委參選人都會出席；同一時間在北平東路中央黨部樓下也將舉行「台灣派對」黨慶到晚上8時，活動內容包含展覽攤位、市集、表演活動以及對話議題討論，邀請大眾一起參與。

羅文嘉指出，配合928黨慶與總統立委大選，民進黨特別製作軍綠色飛行外套，作為黨公職制服；外套完全是MIT設計、生產及製作，布料可防風防雨，不怕滲透，臂章圖案是旭日東昇及一隻翱翔的老鷹，並以台灣最高峰玉山為背景，代表民進黨的雄心壯志；歷經去年低迷，未來民進黨會展開翅膀，希望與不分世代台灣人一起飛翔、贏得選戰。

民進黨中常會今天也通過全代會宣言草案、議程草案及「社會同行世代共贏決議文」草案，將送交28日全代會議決。

卓榮泰說，決議文檢討過去並思考未來，府院黨參與決議文討論，並透過今天常會凝聚這份草案；這份決議文表示民進黨對社會弱勢的看顧，不讓任何人在轉型過程中被遺落。台灣社會齊步同行、不同世代攜手共贏是最終目標，也是推動台灣轉型、壯大台灣的核心精神。

林飛帆補充說明，決議文核心精神，一、在堅定捍衛台灣主權上明確的反對一國兩制；二、主張強化政府民間協力治理機制，提升黨與社會的連結；三、推動經濟、社會轉型的工程，秉持公平永續，及台灣體質整體強化的精神前進，轉型過程中不希望遺落任何相對脆弱群體，整體以公平永續為社會經濟轉型目標，同時希望達到台灣社會齊步同行，不同世代攜手共贏。

林飛帆說，第四個主張則是台灣如何定錨於區域跟國際社會，這部分不將台灣侷限於海峽兩岸的一側，而是清楚地以太平洋的台灣、世界的台灣來定位，持續深化與區域及國際其他國家的經貿連結。

另外，媒體關切，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等人是否出席；羅文嘉說，都有寄出邀請卡，他們會不會出席要等最後統計，應該27日就會知道。（編輯：趙蔚蘭）1080925