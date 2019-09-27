民進黨33歲生日辦台灣派對 全代會倡世代共贏

（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨33週年黨慶及全代會明天登場，全代會的主軸主打「台灣要贏，世代共贏」，黨慶活動以台灣派對為主軸封街慶生，黨主席卓榮泰除主持全代會外，下午出席黨慶致詞。

民進黨33週年黨慶及全代會明天登場，上午全代會將在創黨地圓山大飯店舉辦；下午場黨慶「台灣派對」將在中央黨部北平東路封街慶生，黨慶結合「民主辦桌世代共參論壇」、「民主現場人物展覽」、「台灣力市集」等活動。

民進黨副秘書長林飛帆下午偕同立委參選人莊競程、謝佩芬、蔡沐霖、吳怡農、張銘祐、賴品妤、李問現身，除了27歲的賴品妤外，都是30而立世代，他們一棒一棒接力說出對民進黨及台灣的祝福。

莊競程將「民進黨應該為台灣啟航，讓我們一起乘風破浪航向台灣新未來」這段話送給33歲的民進黨，感謝黨過去33年守護台灣的民主、自由，未來33年交給年輕新秀承擔這項使命。

吳怡農說，過去民進黨為了台灣民主自由打拚，現在換年輕一代上場，台灣要在國際上立足、無懼強權打壓，最重要的一件事就是要壯大台灣，台灣是擁有民主自由的好國，送給台灣的一句話就是壯闊台灣、世界同行。

賴品妤說明參選有兩個理由：第一，2020是非常關鍵的一戰，會影響台灣未來的方向。第二，她在新北市長大，這一席立委也包含她對故鄉的使命。她會不忘初心，勇往直前。她並說，民進黨33歲其實也不短，這個政黨也會有很多包袱，她選擇加入民進黨，也是希望這一代，甚至下一代能繼續傳承下去。

挑戰「艱困中的艱困」選區連江縣的李問表示，已經在馬祖走遍68公里的路，希望一步一腳印認識馬祖的鄉親，要讓大家看見民進黨不放棄爭取任何支持，傳達民主自由的價值。

今年因參選立委才剛加入民進黨的謝佩芬說，33年來許多前輩無懼打壓，努力打拚，化不可能變成可能，身為年輕的一輩，為了最心愛的台灣也要繼續努力，相信未來可以讓更多不可能變成可能。

年輕爸爸蔡沐霖抱著才兩三個月大的寶寶現身，他說，面對思想老理想又窮的國民黨，未來可能走入灰燼，民進黨因為有一群完全沒有利益算計的年輕人投入，相信會有66歲、100歲甚至更長的生日快樂。

張銘祐提到從史明到民進黨創黨的民主經驗，是每個世代的台灣人要共同記憶並且承擔，參選就是願意承擔對台灣的責任，承擔台灣民主的永續。他送給33歲的民進黨一句話是「世代承擔，讓台灣民主永續」。（編輯：蘇志宗）1080927