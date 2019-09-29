郭台銘列不分區第一名 柯文哲：求之不得

（中央社記者程啟峰高雄29日電）台北市長柯文哲今天南下高雄，他接受媒體訪問是否會把鴻海創辦人郭台銘列為民眾黨不分區立委第一名時說，如果郭台銘願意，求之不得。

柯文哲今天前往高雄大義宮參拜，會後接受媒體聯訪，被問到手中握有總統參選門票的親民黨談到如果要合作，柯文哲應先說清楚是否暗助蔡總統。

柯文哲回答，「這是典型的陰謀論、不要把政治講得太複雜」，「政治就是很簡單明瞭，莫忘初衷，常說天下本無事，庸人自擾之」。

他表示，政治就是讓人民過好一點的生活，大家快樂一點；卻有人每天在講什麼陰謀，何必把自己搞得這麼痛苦。

郭柯合作已經確定，但是鴻海創辦人郭台銘昨天和郭粉會面時談到投入立委部分，呼籲大家「支持不為黨派服務的一些參選人」，媒體詢問這是否和民眾黨的合作有牴觸。

柯文哲表示：「不會啦，如果他們彼此都可以認可的候選人就互相支持，會互相哄抬」。至於是否會把郭台銘列為不分區立委第一名，柯文哲說：「如果他願意，求之不得」，不過柯文哲也說：「不曉得不分區是否要有黨籍，將要去查一下」，他說：「不會勉強人家入黨，希望不分區以專業為主」。

國民黨已同意郭台銘退黨，黨主席吳敦義談到即便郭台銘不是黨員了，但跟國民黨一樣希望兩岸和平、中華民國穩定，「我們殊途同歸」的說法。柯文哲指出，「大家希望台灣更好的說法沒有問題」，他說：「我不必去批評別人，不過他們初選真的玩過頭了，玩得翹（台語死去了的意思）去了」。

被問到還是有很多人期待柯文哲參選總統一事，他表示「很多事情不要看個人，應想以100年的眼光來看，怎麼做對台灣社會比較好」。他說「選舉不要說要下架誰」，老實說今天在台灣沒有什麼叫中國派，至少有95%的人是支持台灣主體性的人，他說大家應該要說「怎麼選對台灣比較好，不是說下架什麼中國派，那不必要」。

有關「韓粉」對不同意見者的表現很激烈，柯文哲表示，從統計上可看得出來他的支持者是比較年輕的、知識份子、學歷比較高；所謂「柯粉比較含蓄、比較理智的，他們大概多是『鍵盤革命家』，較無過激行為，即使被罵也是安安靜靜，不會太過激烈的抗爭」。（編輯：林沂鋒）1080929