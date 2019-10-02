接見日本眾議員 總統：台日洽談CPTPP正是時機

總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見日本自由民主黨眾議員大西宏幸（左），蔡總統表示，台日開始洽談跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），「現在正是時機」，對於日本平衡或拓展海外市場有幫助，也能讓台灣對區域經濟的整合做出貢獻。中央社記者鄭傑文攝 108年10月2日

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，因應國際局勢的變化，台日開始洽談CPTPP，「現在正是時機」，對於日本平衡或拓展海外市場有幫助，也能讓台灣對區域經濟的整合做出貢獻。

總統上午在總統府接見日本自由民主黨眾議員大西宏幸等訪問團員致詞表示，今天訪台都是大阪地區的眾議員，大阪是台灣旅客最喜愛造訪的地區之一，去年台灣旅客前往日本旅遊達到483萬人次也創下歷史新高。

總統說，很歡迎日本觀光客來台灣，希望來訪的眾議員協助大力宣傳台灣，鼓勵後援會的朋友們多來台旅遊，進一步擴大兩國旅客的往來。

她表示，日本訪問團員這幾天參訪台灣，一定可以親身感受到台灣人民是熱情且友善，台灣文化豐富多元，不但有傳統的美食，還有來自世界各地的料理，包括許多的日本餐廳，顯示日本與台灣文化交流往來密切。

總統表示，台灣與日本共享自由、民主、人權普世價值的重要夥伴，對於台灣參與世界衛生組織(WHO)，今年日本國會跨黨派日華議員懇談會做了兩次決議表達支持，台灣非常感謝也期待與日本各界有更緊密的合作。

總統進一步表示，日本自民黨青年局每年都到台灣訪問，今年8月青年局長、日本眾議員佐佐木紀率領83位成員到訪展現對台日交流的重視，台日互為第3及第4大貿易夥伴，相信有議員在國會的支持，彼此可以持續加深經貿合作的關係。

「近來因應國際局勢的變化，台日開始洽談CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）現在正是時機」總統說，這對日本平衡或拓展海外市場有幫助，希望日本眾議員能夠支持台灣參與CPTPP，讓台灣對區域經濟的整合做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1081002