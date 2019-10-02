香港十一濺血 林飛帆：北京在香港血腥閱兵

（中央社記者陳俊華台北2日電）香港昨天再次發生流血事件，民進黨副書長林飛帆今天表示，不只在北京天安門有閱兵大典，「其實是另一場北京在香港血腥的閱兵」，嚴正譴責香港發生的暴力事件，呼籲港府、北京停止動用不正當武力。

「守民主護台灣大聯盟」榮譽顧問辜寬敏、總召集人黃崑虎，及民進黨副書長林飛帆、民進黨立委呂孫綾、社會民主黨創黨召集人范雲等人，上午在立法院舉行「拒絕一國兩制台灣世代同行」記者會。

黃崑虎說，聯盟中有老、中、青三代，11月10日即將舉辦大聯盟成立大會；明年總統大選並不是民進黨和其他政黨在競爭，「中共一定會介入明年的選舉」，呼籲所有台灣人要團結、覺醒，民主、自由是全世界都在推動的政策、共同價值，主權國家不可能走倒退路。

辜寬敏表示，中國一再說九二共識，但如果有共識怎麼會各自表述，各自表述就是沒有共識；中國和台灣的關係沒有改善，因為中國不了解台灣人民，引起台灣人對中國越來越反感；過去他也提過台灣跟中國的關係是「兄弟之邦」。

辜寬敏說，祖先辛苦建設起來的台灣，不會輸任何一個國家，「中國人、習近平應該以弟弟為榮、應該以台灣為榮」，但中國卻只想統一；習近平講的和平統一都是空的，沒有結果，「台灣人也不會這麼簡單地被騙」。

林飛帆表示，香港昨天再次發生流血事件，不只在北京天安門有閱兵大典，「其實是另一場北京在香港血腥的閱兵」，嚴正譴責香港發生的暴力事件，呼籲港府、北京停止動用不正當武力，昨天的事件已觸犯國際社會道德底線；港警還對媒體記者近距離開槍，要嚴正譴責港府、北京對新聞自由的戕害與攻擊。

林飛帆說，大聯盟成立時，民進黨會參與其中，盼選前能集結更多台灣社會力量，表達對於捍衛台灣主權、守護民主的決心，這不是一場民進黨跟其他政黨的競爭，是一場「台灣民主跟中國威權間的競爭」，期待台灣不同力量、不同世代、不同族群能集結在一起，清楚表達拒絕一國兩制、拒絕等同一國兩制的九二共識。

呂孫綾表示，過去這段時間看到香港反送中的訴求，政府不理不睬還用武力鎮壓，「一國兩制在香港非常失敗」，陸委會民調更指出有8成台灣人民不贊成一國兩制；大聯盟成立後，是因為前輩對未來民主的擔憂，這是不分世代都要共同守護，2020大選是重要的民主守衛戰，台灣民主要自己捍衛。（編輯：紀淑芳）1081002