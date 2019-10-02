南方澳斷橋 韓國瑜國政團籲儘早公布調查結果

（中央社記者余祥、郭建伸台北2日電）針對南方澳斷橋意外，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今天表示，希望政府儘早公布調查結果，「該懲處即懲處，該究責即究責。」交通部長林佳龍今天表示，若有疏失，一定會查明及究責。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌的原因眾說紛紜，時代力量立委黃國昌今天表示，港務公司應誠實面對外界質疑的「鋼索鏽蝕」原因，別再遮眼隱瞞，且花了近千萬的維修項目，多數都是在換燈、地面破損以及欄杆生鏽油漆等，「這樣的維修，如何能讓橋梁安全？」

韓國瑜國政顧問團交通小組今天透過新聞稿指出，對於交通部已成立責任事故調查小組，檢調單位也立案調查，希望中央政府能從回應民眾期待，讓民眾看到不被掩蓋的真相，儘早公布調查結果。

國政顧問團表示，中央機關及地方政府應儘速盤點現有橋梁，依橋梁老舊及受損程度，排定檢測期程，儘速補強，如有危險橋梁，即應著手拆除，並找出替代道路，「該動用預備金就動用。」

國政顧問團指出，台鐵、港務公司都由自己做維管，但仍應由上級機關列入管考，分別查核，才不會導致沒有監管機制，而重演類似這次的傷亡事件。

國政顧問團強調，政府公共工程的壽年約50年上下，機關承辦同仁會因經常性更替，而有所忽略。韓國瑜當選後，會嚴格要求行政院公共工程委員會除肩負政府採購、新建公共工程進度及品質管控外，還必須考慮就各級政府公共工程（包括橋梁）維修養護，結合全國各地公會或協會，作定期或不定期抽查、評比、要求提出改善，以維護公共安全最大利益。

另外，黃國昌表示，依據港務公司目前提供的資料，宜蘭縣政府的確在2016年10月，發函港務公司改善，卻在檢附的橋樑維修工項中，完全沒有提列「鋼索鏽蝕」，而列出維修工項估價，總計45萬6812元。

黃國昌質疑，從「檢測」到「維修」，是否真的確實，他要求港務公司誠實面對，別再遮掩隱瞞，公開所有資料，接受公共監督。黃國昌也要求交通部，徹底調查真相並追究責任。（編輯：楊凱翔）1081002