蘇貞昌：死刑定讞 該執行就要執行

（中央社記者劉冠廷台北4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，有關死刑，法律規定有死刑，法院判決死刑定讞，只要應該執行，就要執行；他也強調，他從不保護壞人，也從沒交代過，不要執行死刑。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。國民黨立委沈智慧在質詢時關心政府是否會執行死刑，蘇貞昌指出，法律規定有死刑，法院判決死刑定讞，只要應該執行，就要執行，就算依照兩公約中的內容，還是可以執行死刑。

沈智慧說，蘇貞昌回答的一百分，但做的是零分，因為蘇貞昌一件死刑都沒執行；因此她繼續追問蘇貞昌，是否會執行死刑，年底前是否會執行，蘇貞昌說，執行死刑是法務部長的權責，不是由他下令，他從未下過這個命令。

法務部長蔡清祥表示，依法規定可以執行死刑，但政府的政策是逐步的廢除死刑，採取審慎的態度來審核。沈智慧又問，目前有40名死刑犯，在今年底前，是否會執行死刑，蔡清祥表示，就依照個案，審慎的審酌。

沈智慧不滿意蔡清祥的回應，她表示，這就是民進黨的態度，說的模糊、不清楚，民進黨在保護壞人，不是保護好人。但蘇貞昌隨即說，他從不保護壞人，他也從沒交代過不要執行死刑。

談到酒駕議題，沈智慧主張，酒駕再犯，肇事致死本來就該殺人償命，否則就是縱容，她問蘇貞昌，殺人是否該償命，酒駕是否要零容忍。蘇貞昌表示，他一直就是零容忍的態度，所以在他擔任行政院長時，就送出從嚴的法案，立法院也通過了。（編輯：蘇志宗）1081004