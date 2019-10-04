陳副總統讚譽清潔隊員 使台灣成為宜居國家

（中央社記者邱俊欽桃園4日電）副總統陳建仁今天出席「108年全國模範清潔人員表揚典禮」時稱讚，「全國清潔隊員是我們的驕傲」，也是台灣能成為宜居國家，在世界評比名列前茅的最大功臣。

行政院環保署舉辦「108年全國模範清潔人員表揚典禮」下午在桃園市舉行，陳副總統、環保署長張子敬及桃園市長鄭文燦一起到現場嘉勉清潔人員辛勞，並向現場上百位模範清潔隊員致上最誠摯的謝意。

副總統致詞中表示，因為有清潔隊員的奉獻，才能讓環境更加美好、更加乾淨。台灣被國際機構評為宜居的國家，最基本的條件就是每一天所處的環境必須要非常清潔，如果沒有辛勞的清潔人員，整個城市運作就會陷入停擺。

陳副總統說，台灣的資源回收再利用，在世界上名列前茅，更被國際期刊視為模範生，台北市也被評選為全球五大持續進步的宜居城市，如果台灣沒有乾淨的環境和環保觀念，就不可能有這樣成績，這些都要感謝環保署與全年無休的清潔隊員奉獻，他們才是環境的最大功臣。

副總統也提到總統蔡英文關心全國清潔人員的照顧措施，並且對基層同仁提出「好穿、好洗、好行、好住」的福利，提供具有多功能又輕便安全的保護工作，保障同仁在執行時安全，提升工作效率，汰換老舊環保機關車輛，改善工作環境與休息的空間。

他提到未來政府將持續照顧一線的清潔人員，也向得獎者提到，「因為有你們，環境才會更美麗」「清潔人員是我們的驕傲」。

環保署表示，10月25日為清潔隊員節，每年都會隆重舉行全國模範清潔人員表揚典禮，來感謝所有清潔人員的付出，今年選定桃園市來承辦此活動，除了考量交通便利，更因為桃園市近年來在各項環境品質有顯著的提升，多次勇奪全國第一的肯定。

桃園市政府環保局指出，桃園市共選出60位市級的模範清潔隊員，其中9名獲選為全國模範隊員以及1名傑出貢獻隊員。（編輯：謝雅竹）1081004