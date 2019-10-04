美前國防官員籲台強化自我防衛 增加美助台意願

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）面對中國軍事威脅，美國前國防部官員柯伯吉今天說，台灣應展現強化自我防衛能力的決心，發展不對稱戰力，打造有復原力、致命的軍隊，而非追求象徵性的作為；這將增加美國協助台灣的意願。

柯伯吉（Elbridge Colby）於2017至2018年期間擔任美國國防部戰略與軍力發展副助理部長，主導2018年度美國「國防戰略報告」（NDS）的撰寫，這項報告為美國國防部的重要戰略規劃指南。

正在台灣訪問的柯伯吉下午舉行媒體討論會。他說，美國政府遵循台灣關係法，反對使用武力來決定台灣人民的未來；然而，協助台灣抵抗北京的脅迫或入侵，變得越來越困難，成本將變得越來越高、風險也越高。

以戰略的觀點來看，台灣很重要，他說，這次來台想要傳遞的訊息是，台灣讓美國及其他國家看到其本身對防衛能力的重視是很重要的，那些象徵性的作為，對台灣來說，風險是很高的，因為美國協助台灣的意願並非一成不變。

他表示，台灣提升自我安全防衛能力，發展不對稱戰力，打造有復原能力的、致命的軍隊，這將使得美國與其他國家更可能支持台灣增加國際空間的努力。若台灣展現認真嚴肅的態度，美國也會認為協助台灣是合理的。

對於台灣需要加強的領域，他表示，台灣在中國軍力的陰影下，易受攻擊的系統或裝備，都不是合理的選項。每當聽到台灣提到有關F-35戰機的採購，他和華府其他有相同想法的人都會因此認為，台灣並未嚴肅看待自我防衛能力。

他認為，台灣軍方應更重視精準飛彈、電子與網路戰等，以因應北京的攻擊。

他也建議，台灣應盡可能打造致命性的、有復原能力的軍隊，在這方面，美國應該提供台灣協助，即便可能因此面臨政治風險。比起為了象徵性的作為，包括派遣軍艦通過台灣海峽或是軍艦停靠台灣，他會比較願意冒風險協助台灣增強這方面的能力，這才有實質的意義。

柯伯吉強調，台灣要確保能獲得美國協助的方式，並非追求象徵性的事情，而是要強化台灣自我防衛能力。如果台灣有強勁的軍隊，將會增加美國協助的意願，因為美國需要付出的成本跟風險就會比較少。

為強化台灣空防，空軍已對美軍購66架F-16V block70戰機，國防部長嚴德發日前表示，未來還是有採購F-35的需求。柯伯吉對此回應，台灣可以一直提出需求，但如果他有權做決定的話，他也會一直說，「這並非好主意」；F-35費用昂貴，對台灣來說，會是個問題。

被問及台灣參與環太平洋軍演的議題，他也說，不認為這是當務之急。

至於萬一中國對台發動攻擊，他表示，台灣需要防衛自己，美國也會希望提供協助；不過，當台灣自己有更多的防衛能力、做好準備，美國也更可能可以做更多。

此外，中國日前接連奪取索羅門群島、吉里巴斯等台灣的太平洋友邦。對於中國是否會在這兩個國家建立軍事基地，他說，在太平洋地區設立基地對中國來說是有吸引力的，可藉此影響美國協助台灣的能力。

在外交層面上，他表示，如果台灣沒有任何邦交國的話，將會產生不同的局面，因此他推測，北京應該會謹慎處理。（編輯：林興盟）1081004