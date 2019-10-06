立委關切偏鄉大眾運輸 籲提升無障礙服務

（中央社記者范正祥台北6日電）部分縣市低地板公車比例未達5成，甚至連大眾運輸都不足，民進黨立委李俊俋等人促請關注無障礙運輸服務，尤其應重視偏鄉地區，提升對高齡者及身心障礙者的基礎公共運輸服務。

立法院預算中心完成「109年度中央政府總預算案整體評估報告」，提供立委參考。

預算中心研究分析，自民國88年起至108年3月底止，國人身心障礙者人數已由64.89萬人增為117.48萬人，占總人口數比例也由2.94%成長至4.98%，顯示行動不便人士，包括年長者及身心障礙者，使用無障礙大眾運輸系統的需求將愈趨強烈。

另外，預算中心研究也指出，推動無障礙運輸已成為世界許多重要都市及國家的發展趨勢，例如倫敦、柏林及紐約等城市已近乎全數採用低地板公車，各國也多有設定提升低地板公車比例的願景，新加坡低地板公車比例現況也達到了80%。

至於台灣低地板公車推動情形，立法院預算中心報告指出，交通部公路總局自99年迄108年4月已核定補助公路及市區汽車客運業者購置低地板公車超過3700餘輛，全國低地板公車比例已由100年10.82%，提升至108年4月59.5%，初具成效。

不過，預算中心報告也提醒，部分縣市低地板公車比例仍未達5成，應予改善。

預算中心在報告內容中援引交通部公路總局統計資料顯示，至108年4月底，公路汽車客運總車輛數5172輛，其中低地板車輛數2644輛、低地板車輛比例51.12%。

另外，至108年4月底，市區汽車客運總車輛數1萬477輛、其中低地板車輛數6667輛，低地板車輛比例63.63%。在這當中，若以縣市別進一步分析，低地板車輛數多數明顯集中在都會區，例如台北市有3000輛、新北市1323輛、台中市1113輛、高雄市473輛，但是新竹縣只有3輛、苗栗縣4輛，部分縣市甚至全無低地板公車。

預算中心研究指出，104年12月16日身心障礙者權益保障法修正第53條規定後，除少數例外狀況外，各運輸營運業者，於所服務路線提供適當的無障礙運輸服務成為必要措施。對於部分縣市低地板公車比例仍未及5成，宜瞭解原因加以改善。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋受訪表示，偏鄉地區需要幫助的高齡者不少，希望透過加強補助交通路線和補助運輸業者購置低地板公車，提升無障礙運輸服務。

民進黨立委吳玉琴說，偏鄉地區大眾運輸普及度不夠，不賺錢或路況不佳的路線，運輸業者不想經營。低地板公車多數集中在都會區，偏鄉地區甚至連大眾運輸都不足，必須多元思考如何讓偏鄉地區民眾便利使用無障礙運輸服務。（編輯：鄭雪文）1081006