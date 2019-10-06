行政院：主管政務官專法 既合理也合憲

（中央社記者游凱翔、顧荃台北6日電）「政務人員法草案」審查外傳引發考試委員與政院針鋒相對。行政院今天表示，現行各級政府政務人員派任本來就由行政院及各機關直接任用，若一定要立專法，主管機關應為行政院，既合理也合乎憲法，無所謂奪權問題。

政府內部有許多政治任命的政務人員（政務官），考試院為了能夠管理，長年推動「政務人員法草案」的立法，但數十年來仍未有成果。聯合晚報今天指出，考試院上週審查「政務人員法草案」，行政院主張政務人員非公務人員，考試院主管權只及於常任文官，引發考委抗議行政院「侵門踏戶」，還有考委憤而退席抗議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，現行各級政府政務人員的派任本來就由行政院及各機關任用，不經過「考試院」，行政院主張若一定要立專法，該法主管機關應為行政院，此建議既合理也合乎憲法，無所謂「侵門踏戶」的問題。

Kolas說，現行各政務人員的任用及其權利義務皆已在各法中規定，考試院若堅持另立專法並主管政務人員，行政院表達意見並無不妥，歡迎考試院能更開放討論法案。

不願具名的考試委員晚間接受中央社訪問時表示，「政務人員法草案」曾「五進五出」立法院，照憲法的層次來看，管理政務人員確實是考試院的責任，但各政黨有不同想法，當天審查會確實有委員離席，但氣氛並沒有到針鋒相對這麼嚴重，事後許多委員仍與行政院人事行政總處人事長施能傑就事論事，心平氣和的討論相關議題。

這位考委表示，「政務人員法草案」應該來不及在這次會期第六度闖關，原因在於目前是預算會期，加上有重大預算必須通過，但他認為，現在的政務官都是「比照」公務員的補助、婚喪等，若可以將相關細節研擬在法律中，應該是一件好事。（編輯：林孟汝）1081006