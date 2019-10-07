國旅卡鬆綁買珠寶 觀光局稱對旅遊業無排擠效應

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國旅卡使用限制將鬆綁，目前無法用國旅卡消費的珠寶銀樓預計109年起解禁，觀光局長周永暉今天指出，這沒影響到現行作業制度，僅就消費部分進行放寬。

現行規定，公務員在休假期間才能使用國民旅遊卡，平日若要刷卡消費，必須請半天假。可請領額度依年資最高為新台幣1萬6000元，其中8000元必須用於國旅觀光住宿，另外8000元屬於自行運用額度，可用於購物，但不可用於珠寶銀樓業。

人事行政總處規劃，未來將改採負面表列，除了八大行業以外，皆可消費。

有觀光業者擔心放寬消費類別恐排擠國旅卡在觀光旅遊業的消費，周永暉今天上午在立法院受訪時表示，數據發現，過去未限制國旅卡消費使用時，用於旅遊部分是20%，但後來規範8000元須用於旅遊時，提高至55%；而這次開放是針對國旅卡中自行運用的8000元，沒有影響現行作業制度，只是就消費的部分放寬。

媒體詢問，有人指出若要開放這麼多購物品項，乾脆就叫做購物卡，對此，周永暉說，這應該是有些誤解，國旅卡是用在食、宿、遊、購、行，在購物這個區塊，過去認為內容上需要檢討，觀光局是配合人事行政總處的檢討。（編輯：楊玫寧）1081007