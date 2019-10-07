國慶花車提前亮相 漢翔勇鷹號成焦點

漢翔航空工業股份有限公司參與108年國慶花車嘉年華，以新式高教機「勇鷹號」為主體的造型花車7日曝光。中央社記者王騰毅攝 108年10月7日

（中央社記者葉素萍台北7日電）雙十國慶即將來臨，重頭戲之一是國慶花車遊行及展示。國慶籌備委員會今天開放媒體拍攝花車，今年有23部花車；其中，台船、漢翔是首度參加，漢翔花車上面的「勇鷹號」成焦點。

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗彥今天向媒體介紹即將在國慶大會上遊行的花車；台灣菸酒公司與中華航空的花車並列，引起媒體關注。

台灣高鐵今年也是首度加入國慶花車遊行行列，特別以「搭高鐵．遊台灣」為主題，將高鐵列車變身為萌版可愛造型展現花車的車頭。

今年國慶主題是「攜手世界、台灣耀飛」，陳宗彥說，今年有23部花車，包括台船、漢翔都參與國慶花車遊行，台船、漢翔這幾年推動國艦國造、國機國造等重要國家政策，希望透過花車的呈現，讓民眾了解。

漢翔花車上面的主題，是日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」。

陳宗彥說，花車遊行隊伍也有很多友邦國家參與，包括友邦國家在台灣的留學生也會出席；今年同樣有邀請傑出運動員參與花車遊行；另外，前陣子參加世界技能競賽得到優秀獎牌的國家代表選手也會與民眾一起分享他們的榮耀。

陳宗彥指出，台酒、金酒等事業單位都參加花車遊行；台酒公司的花車，呈現早期柑仔店的風味、意象；原民會將部落文化、各族群特色設計在花車裡面。

陳宗彥表示，除了有友邦國家參與花車，甚至有非友邦國家，至於是哪些國家，就留待雙十那天再揭曉；他說，國慶當天，大家會看到這些友邦們對台灣的熱情。（編輯：蘇志宗）1081007