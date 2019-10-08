西雅圖慶雙十 凝聚僑界愛台力量

（中央社記者周世惠舊金山7日專電）慶祝今年雙十國慶，駐西雅圖經文處以「台灣元素、世界同行」為主軸舉辦升旗典禮和酒會凝聚僑界愛台力量，處長范國樞表示：「台灣多元豐富的面貌，是亞洲民主的燈塔。」

升旗典禮6日（當地時間）下午在西雅圖的華埠慶喜公園舉行，護旗人員進場後，交給兩位幼童軍升旗手，表彰薪火相傳；每年此時的升旗和國慶遊行，把在西雅圖僑界的台灣情、愛國心連結起來。

此外，駐西雅圖台北經濟文化辦事處3日舉行國慶酒會，並發布新聞稿，范國樞強調，台灣的民主、自由價值和多元豐富的面貌，讓台灣成為亞太區域發展楷模與亞洲的民主燈塔。

范國樞向國際友人及僑團報告台灣與美國關係的最新進展，包括總統蔡英文兩度過境美國；今年台灣關係法（TRA）立法40週年，在美國國會支持下，陸續通過多項軍售案；台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，有多項合作成果；許多美國科技公司持續在台投資，而台灣農訪團訪美11州、簽署37億美元（約新台幣1140億元）採購意向書。

西雅圖位居美國西北各州的樞紐，與台灣民間經貿交流與文教合作密切，今年的雙十慶典以「台灣元素、世界同行」為主軸，支持台灣自由民主及市場經濟，包括代表台灣的航空界、科技界及民間社團共襄盛舉，以及代表美方的華盛頓州眾議員、參議員、市議員等貴賓共600餘人出席。（編輯：陳永昌）1081008