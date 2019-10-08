聖露西亞派專業舞者來台 率留學生參與國慶遊行

總統蔡英文（右）8日在總統府會晤聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）（左），蔡總統提到，這次聖露西亞特別派來專業舞者，率領聖露西亞在台灣的留學生一起參與國慶遊行，她相信這個演出一定可以傳遞聖露西亞人民與台灣人民攜手前進的堅定情誼。中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見加勒比海友邦聖露西亞總理查士納，她提到，這次聖露西亞特別派來專業舞者，率領聖露西亞在台灣的留學生一起參與國慶遊行；蔡總統也說，只要兩國攜手努力就會創造很多令人驕傲的成就。

蔡總統今天在總統府接見來台參加國慶典禮的聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）。

蔡總統提到，聖露西亞這次特別派來專業舞者，率領聖露西亞在台灣的留學生一起參與國慶遊行，分享聖露西亞人民建立家園的故事，她相信這個演出一定可以傳遞聖露西亞人民與台灣人民攜手前進的堅定情誼。

蔡總統說，今年7月她出訪聖露西亞，實地了解許多共同合作的計畫，也見證很多豐碩成果，她特別與查士納參訪香蕉出口的集貨中心，一起幫香蕉封箱。

她說，那天，她除了看到台灣媒體非常喜歡查士納，也看到很多聖露西亞農民與台灣農業技術團同仁感情融洽、合作無間；很多農民說，這樣的合作實質改善了他們的生活，查士納也把香蕉比喻成聖露西亞的綠金，還用中文稱讚香蕉真的很讚。

蔡總統指出，現在聖露西亞是東加勒比海唯一有能力出口香蕉到歐洲的國家，她相信只要兩國攜手努力，就會創造很多令人驕傲的成就。

另外，蔡總統提到，台灣在國際上依然面對中國各種打壓，她要特別感謝聖露西亞與查士納，在今年聯合國大會為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。

她相信，雙方能夠秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的福利。（編輯：林孟汝）1081008