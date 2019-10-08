韓國瑜：台無法加入關稅同盟 下一步跟北韓一樣

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天出席全國工商界後援會成立大會時表示，台灣無法加入關稅同盟，再往下一步就跟北韓一樣被鎖住了，台灣需要突破現狀，未來只有開放兩字，在沒有國安疑慮下開大門走大路。

工商建設研究會今天在福華飯店舉行會員大會暨全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會，並由韓國瑜授旗給總會長、工商建設研究會理事長郭國聖。

今天的成立大會藍營大老齊聚，包括黨榮譽主席吳伯雄、前主席洪秀柱、黨主席吳敦義以及黨副主席曾永權等皆出席，展現團結氣勢。

韓國瑜致詞時說，建研會對台灣的付出、貢獻，令他感到很佩服，會員們賺錢不忘愛國，愛國不忘賺錢，他也提到，台商非常神奇，生命力和韌性強，為了成功吃任何苦都不怕，所有台商都是在懸崖邊奮鬥，沒有退這個字，只能衝。

韓國瑜說，20年前密克羅尼西亞的一個小島上女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭丟，非常原始，大家做夢也沒想到台灣人會在上面開工廠，像是這種故事都很令人感動。

韓國瑜問，「台灣的現況你們不擔心嗎？」蔡總統執政3年半，讓太多台灣人民傷心，讓綠軍支持者憤恨，給了民進黨機會當總統、立委過半，為什麼不讓人民有錢。

韓國瑜批，民進黨把台灣搞成這樣，前兩天東協邀請澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、南韓等16國家加入關稅同盟，台灣沒辦法加入，再往下一步，台灣就跟北韓一樣，整個被鎖住，所以必須突破現狀，未來只有「開放」兩個字，只要國安沒有威脅，必須開大門走大路，為了自己、下一代、家人走出去，一天都不能再等。

韓國瑜說，民進黨若2020敗了還是一樣強大，但若國民黨敗了可能被民進黨抄家滅族，可能走向一黨專政、民主逆流，因此盼大家把小愛拋掉變成大愛，把小是小非拋掉，變成大是大非。

吳敦義說，國民黨要能重返執政、撥亂反正，必須總統當選、立院過半，如此才能充分支持新任總統的理念，領導廉能而有效率的政府，拚繁榮均富的經濟，建立公益和諧的社會，在九二共識的基礎下讓兩岸和平穩定發展。

吳敦義說，韓國瑜若當選總統、立院過半，國民黨就有能力把不好、違憲的施政改變過來，這是大家共同的期待。

「韓國瑜帶動庶民大團結！」吳伯雄說，台灣安全、人民有錢就是庶民共同的願望，他更以劉邦為比喻，當年劉邦揭竿而起，就是帶動庶民站起來，劉邦建立漢朝光榮的歷史，靠著蕭何、張良、韓信，國民黨內蕭何、張良、韓信多的是，韓國瑜當選總統將會有很多人才幫忙他，中華民國一定可以重新站起來。

吳伯雄也呼籲，選舉一定要拚到最後關頭，團結、團結、再努力。

洪秀柱則說，剩下3個月不是坐而言，而是起而行的時候了，拜託大家同心一致，沒有所謂的經濟藍、知識藍、庶民藍，你一藍、我一藍就沒有希望了，大家都放在一個藍裡面，集中力量，下架民進黨；如果無法下架民進黨，今天香港可能變明日台灣。

韓國瑜國政顧問團總召張善政說，去年把民進黨在高雄下架，明年要把民進黨在中央再次下架，現在看到高雄市被翻轉，明年要看到中華民國翻轉。（編輯：林興盟）1081008