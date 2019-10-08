大林蒲遷村 行政院：朝循環產業園區方向規劃

（中央社記者侯姿瑩、廖禹揚、蘇龍麒台北8日電）行政院長蘇貞昌今天核定高雄大林蒲遷村案，行政院秘書長李孟諺說，原來既有的土地將作為循環產業園區，部分土地也可做為自由貿易港，有助高雄港未來的發展。

行政院副院長陳其邁今天在臉書發文表示，他1月到行政院後，對高雄重大建設一直盯緊進度，大林蒲遷村，就是一個例子。能夠落實對於鄉親的承諾，「不管我在哪個工作，這都是我應該做的」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，新社區面積154公頃，共安置1萬9000人，總經費新台幣1054億元。遷村後，原址將有約300公頃作為產業園區用地。

她指出，1054億元的經費中，包括公務預算390億元、產業基金664億元。

李孟諺接受中央社訪問時表示，大林蒲遷村案是台灣近年規模最大的遷村案。遷村之後，村民將遷到比較靠近市區、臨近小港機場的地方，居住的品質將獲得大幅改善。

李孟諺說，原來既有的土地將作為循環產業園區，部分土地也可做為自由貿易港，有助高雄港未來的發展。

他指出，高雄港沒有貨櫃專用道，在村民遷走後，也較有可能開闢貨櫃專用道；另外，國道7號通往高雄港的規劃也可以實現。因此，這項遷村計畫將帶來一舉數得的效果。

大林蒲當地的民進黨立委賴瑞隆告訴中央社記者，大林蒲如果不遷村，將不能改善當地民眾的生活品質，據他了解，未來大林蒲朝循環經濟園區的方向規劃，但細節還需要經濟部來研商與說明。他說，遷村最核心的問題，就是要給人民健康安全的環境。

經濟部官員指出，目前大林蒲開發計畫還在規劃中，循環園區開發計畫、循環經濟試點計畫、新材料研發這些都會在這邊做，但詳細建設計畫，近期會再與相關單位開會協調。

根據行政院「循環經濟推動方案」的政策說明指出，循環經濟是總統蔡英文的重要政見，為政府推動「5+2」產業創新政策之一，是透過能資源的再利用，讓資源生命週期延長或不斷循環，以有效緩解廢棄物與污染問題，「從搖籃到搖籃」的新經濟模式。

為宣示台灣向循環經濟邁進的決心，讓產業發展從「開採、製造、使用、丟棄」直線式的線性經濟，轉型為「資源永續」的循環經濟，行政院於民國107年12月20日通過「循環經濟推動方案」，將循環經濟理念及永續創新的思維融入各項經濟活動，期創造經濟與環保雙贏並接軌國際。（編輯：林興盟）1081008