印尼總統幕僚長出席國慶酒會 祝賀中華民國國慶

（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）中華民國駐印尼代表處今天晚間舉辦國慶酒會，印尼總統佐科威幕僚長穆爾多科出席致賀，與駐印尼大使陳忠等貴賓共同切蛋糕，祝賀中華民國108年生日快樂。

穆爾多科（Moeldoko）等印尼官員以及教廷駐印尼大使等多國使節出席歡慶中華民國108年國慶的酒會。代表處表示，包括國會議員、華社、台商、智庫、藝文界及媒體界共約800人出席。

穆爾多科對於中華民國國慶說「恭喜」，並未接受記者訪問。

陳忠致詞時指出，在台灣「新南向政策」以人為本的精神下，台、印兩國人民的互動與交流更是緊密。目前在台灣工作、求學、生活的印尼民眾約30萬人，其中有約26萬名移工，台灣對印尼移工的薪資、健保及福利，在其他外籍移工接受國家中，都是名列前茅。

陳忠說，在台灣求學的印尼學生有1萬2000名，台灣與印尼合作的「2+i」產學計畫、台灣政府與各大專院校提供的獎學金以及台灣政府與民間單位開辦的各式專業人才培訓計畫，都與佐科威（Joko Widodo）列為施政重點的「提升人力資源」目標不謀而合。

陳忠指出，農業合作、登革熱防治、國土測繪、醫療保健、垃圾處理及資源回收等都是兩國交流往來的實質合作範疇。相信在新南向政策持續推進下，台印互利互惠的緊密合作關係繼續提升。

國慶酒會備有多項台灣知名小吃，如鼎泰豐小籠包、日出茶太、幸福堂珍珠奶茶、雪花冰，以及台商深耕印尼多年所設立的「金色莊園」咖啡。現場擺設101大樓大型冰雕，讓來賓感受濃濃的「台灣味」。

酒會現場播放外交部製作的「勇敢自信，世界同行」國慶影片，讓與會來賓透過影片瞭解台灣科技、政治及政經發展，一覽台灣美麗的風景，感受台灣多元文化。（編輯：馮昭）1081008