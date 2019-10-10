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陸戰特勤國慶展戰力 阿帕契編隊飛越觀禮台

最新更新：2019/10/10 10:57
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日舉行，國軍UH-60黑鷹直升機編隊飛越總統府前。中央社記者王飛華攝　108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日舉行，國軍UH-60黑鷹直升機編隊飛越總統府前。中央社記者王飛華攝　108年10月10日

（中央社記者游凱翔台北10日電）雙十國慶大會今天上午8時45分正式登場，首先由陸軍戰鼓隊、三軍樂儀隊及海軍陸戰隊特勤隊帶來操槍、反恐戰技表演後，接續由黑鷹、S-70C、阿帕契、眼鏡蛇直升機組成的旋翼機隊飛越觀禮台上空，揭開國慶典禮序幕。

今年國慶以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，國慶大會上午8時45分在總統府前凱達格蘭大道正式登場。

國防部指出，序幕暖場由陸軍專科學校勇士戰鼓隊及熱舞社等396名學生擔綱演出，戰鼓隊以108面戰鼓搭配16面戰旗，呈現氣勢磅礡的陸軍勇士精神，並以輕快動感、活力四射的熱舞表演，展現軍校生允文允武、青春活潑的一面。

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍專科學校學生進行開場的戰鼓表演。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍專科學校學生進行開場的戰鼓表演。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，暖場先由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，替典禮揭開序幕。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，暖場先由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，替典禮揭開序幕。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，國軍三軍儀隊花式操槍演出，展現精湛槍法。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，國軍三軍儀隊花式操槍演出，展現精湛槍法。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，國軍三軍聯合樂儀隊演出，氣勢壯盛。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，國軍三軍聯合樂儀隊演出，氣勢壯盛。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日

接續由389名國防部聯合樂隊暨三軍儀隊進行組曲演奏及花式操槍。由樂隊演奏「攜手飛揚進行曲」、「萬世英豪」、「大地守護者」、「牽手」及「我要飛」等5首曲目；並由儀隊操演「勝利之翼隊形」、「眾志成城隊形」、「六角隊型」、「無限隊形」、「三軍聯合隊型」、「方陣隊型」、「菱形隊型」、「鑽石隊型」及「勝利雙十隊形」等動態變換隊形。

緊接著出場的是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤部隊反恐戰技操演，運用三種不同類型方式突入，展現陸戰特勤隊平日精實訓練的成效。

序幕最後，由空軍UH-60M救護直升機、海軍S-70C反潛直升機，以及陸軍AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機各3架所編成，共區分4個梯隊依序通過會場上空，並由素有忠貞鐵騎之稱的國防部憲兵指揮部快速反應連，組成「屏障隊形」配合三軍樂儀隊進場。（編輯：楊凱翔）1081010

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，多架直升機編隊飛過台北上空。中央社記者謝佳璋攝　108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，多架直升機編隊飛過台北上空。中央社記者謝佳璋攝　108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，陸軍CH-47運輸直升機吊掛國旗飛越總統府。中央社記者王飛華攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午登場，陸軍CH-47運輸直升機吊掛國旗飛越總統府。中央社記者王飛華攝 108年10月10日
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