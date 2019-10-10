蘇嘉全：健全民主制度 台灣人最強大力量

（中央社記者王揚宇台北10日電）國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全今天表示，健全的民主制度，是台灣人最強大的力量，縱然台灣在國際上面臨許多挑戰，中華民國的邦交被惡意破壞，「但我們深信自由最終會戰勝一切」。

108年國慶大典上午登場，蘇嘉全分別用華語、台語、客語、北南排灣族語問候，致詞全程約8分鐘。

蘇嘉全致詞表示，中華民國走過108年的歲月，走過殖民，經歷過威權，如今以民主自由擁抱全世界，而得到全世界的認同。這是因為有2300萬熱情、可愛、勤奮、勇敢的台灣人民，忍受無數的苦痛、克服重重的挑戰，揮灑血汗與淚水，灌溉出今天令人驕傲的台灣經驗。

蘇嘉全說，如果說自由的精神，是台灣人共同的驕傲；人權的價值，是台灣人共同的信仰，那麼健全的民主制度，就是台灣人最強大的力量。藉由民主、自由與人權，成就了穩定的經濟發展、良善的社會風氣與出色的科技醫療，讓台灣獲得許多國際評比肯定。

蘇嘉全表示，台灣與世界上許多理念相近的國家，發展出深厚的友誼，可以說「在我們守護民主的同時，民主也在守護著我們台灣」。

談到台灣面臨的國際挑戰，蘇嘉全表示，縱然中華民國的邦交被惡意破壞，但深信自由最終會戰勝一切，沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交越來越多的朋友。

蘇嘉全也說，期待台灣的善良與進步，能夠被世界看見，「無論我們要面對多大的打壓和挑戰，台灣永遠在太平洋上屹立不倒」。

蘇嘉全說，「我們相信民主與自由，就像是一對強壯的翅膀，只要奮力的拍打這對翅膀，我們就能攜手世界，讓台灣耀飛」。期待這個國家的每一個人，都能努力捍衛主權、民主與自由的價值，因為這些價值，是國家靈魂的所在，是台灣不可出賣的寶藏。

蘇嘉全最後提到，期待這塊土地上，世世代代的子孫，都能夠像現在一樣，擁有絕對的自由意志，選擇他們想要的未來。（編輯：楊凱翔）1081010