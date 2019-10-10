移民署國慶花車領航 乘風破浪接軌國際

中華民國108年國慶大會10日登場，移民署的「培力新住民 邁向全世界」花車，由馬來西亞插畫藝術家蘇勢雄所設計，以大船為載體，象徵乘風破浪迎向世界、接軌國際。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年10月10日

（中央社記者黃麗芸台北10日電）國慶大會今天在總統府前登場，移民署表示，今年花車「培力新住民 邁向全世界」以大船為載體，是由來自馬來西亞的插畫藝術家蘇勢雄所設計，象徵乘風破浪、接軌國際。

中華民國108年國慶大會今天登場，主題為「攜手世界．台灣耀飛」。

移民署發布新聞稿表示，今年國慶花車遊行隊伍是由英雄車隊領頭，後續緊接著23輛花車登場，其中，第一梯隊第一輛就是移民署的「培力新住民 邁向全世界」花車，和今年國慶大會主題相互輝映。

移民署花車是以大船為載體，象徵乘風破浪迎向世界、接軌國際，花車上還有身著各國傳統服飾的可愛公仔，手中還拿著各國國花。

令人吸睛的還有花車中的蜂巢造型，移民署說，蜜蜂築巢代表當地環境乾淨、優質，且適合居住及繁衍下一代，花車蜂巢上也有23國的國旗，象徵台灣是一個適合深耕、築巢的美麗寶島。

移民署花車設計者為24歲的插畫藝術家蘇勢雄，來自馬來西亞的他在高中時期就讀美工科，畢業來台後到國立雲林科技大學攻讀視覺傳達設計，曾參加多項美術設計競賽，2015年還以「高雄騎遊地圖」獲得時報金讀獎的廣告設計優等獎，創作作品囊括純美術、插畫及視覺傳達等風格，也為移民署花車增添多元文化元素。

隨同移民署花車表演的還有資深舞者劉麗麗所率領的舞團，她早期培訓許多新住民姐妹參與，如今都已開花散葉，這次也安排15名新住民舞者分著越南、印尼、柬埔寨、泰國的傳統服裝扮成花仙子，另15名舞者則化身美麗蝴蝶共舞。

移民署長邱豐光表示，花車在國慶遊行後，將在自由廣場展出10天，可讓民眾近距離欣賞和了解多元文化。另，花車上的蜂巢也裝有對應不同國家語言的問候語按鈕，和民眾互動。（編輯：李錫璋）1081010