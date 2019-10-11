蔡總統感謝克國挺台 盼在各個領域深入合作

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天接見聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯，感謝克國政府團隊在很多重要國際場合，為台灣仗義執言，尤其是總理哈里斯3度出席聯合國大會公開為台灣發聲，對於這份堅定支持，她要表達最深感謝。

蔡總統今天在總統府接見聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯（Anthony Michael Perkins），柏金斯伉儷是首度訪台。

蔡總統說，克國1983年獨立時，中華民國台灣是第一個與克國建交的友邦，今天訪賓們代表克國來到台灣參與國慶盛會，格外有意義。

總統提到，今年7月她率團訪問聖克里斯多福及尼維斯，加勒比海的美麗風景令她印象十分深刻，尤其搭乘水上計程車是很有趣的經驗。她也參訪世界文化遺產布林史東堡壘國家公園，克國對於文化遺跡的保存，非常值得台灣學習。

總統表示，克國的觀光產業十分蓬勃，她當時也邀請觀光業者考察團一起前往克國，希望未來可以共同開展更多觀光旅遊的商機。

總統提到，她在克國見證雙方許多豐碩的合作成果，包括平尼斯海岸景觀公園，以及技職教育跟職業訓練合作的協定等，相信未來不論是在建設、教育、醫療等各個領域，雙方都會有更深入的合作。

她特別感謝克國政府團隊在很多重要的國際場合為台灣仗義執言，尤其是總理哈里斯（Timothy Harris）3度出席聯合國大會，公開為台灣發聲。對於這份堅定的支持，她要代表中華民國政府及全體人民，表達最深的感謝。（編輯：楊玫寧）1081011