立委拚選舉瘋直播 軟硬議題五花八門

（中央社記者王揚宇、劉冠廷、蘇龍麒台北11日電）2020大選將至，尋求連任的立委或想搶進國會的立委參選人大量在臉書瘋直播，有立委「軟硬兼施」提供柔性與政治議題，也有立委用臉書經營主流媒體不會給太多篇幅的軟性議題。

民進黨立委趙天麟的臉書粉絲專頁，按讚人數超過18萬人，直播內容可說是「軟硬都有」，舉凡日前陪同總統蔡英文出訪、立法院委員會，還有許多親子、藝文活動現場開直播。

趙天麟接受中央社記者訪問時說，希望自己的臉書介面能有一種「真人實境」的感覺，因為工作的關係，在很多場合可能會被安排很好的位子，因此用直播的方式，讓網友與支持者可以看到第一手的資訊。

不過，趙天麟表示，雖然直播是主要宣傳管道之一，但他也沒有放棄傳統宣傳方式，例如他要舉辦親子活動，就會用臉書進行宣傳，也會針對舉辦活動的地區周邊投遞紙本文宣，加上掃街、宣傳車或是跟里長互相合作等，虛擬與實體交叉運用，更添效果。

民進黨立委何志偉認為，跟傳統文宣相比，開直播有一個「絕對臨場感」，因為沒辦法事前做太多準備作業，所以能讓民眾近距離地「感受到呼吸、看到毛細孔」，也讓選民能最真實的了解他在做什麼事。

何志偉的直播內容、態樣五花八門，包括介紹台灣藝術博覽會，或是精品咖啡館等；他說，這是自己長期深耕與互動的族群及領域，因此想透過直播，把當中的「職人精神」傳遞出去，跟社會大眾分享。對於主流媒體可能不會給太多篇幅報導的議題，何志偉希望自己能成為一個平台，幫忙媒合。

代表民進黨角逐台北市信義松山立委選區的台北市議員許淑華，日前也穿上高中制服，搭上國片「返校」的風潮，在「17直播」分享她的觀後感。除了因為「返校」這部片具有教育意義，能讓年輕人了解台灣這塊土地的歷史，她也藉此方式支持國片。

國民黨立委林奕華則是直播上了癮，有時還要忍耐一下。林奕華表示，由於直播比較輕鬆自在，能跳脫在立法院質詢嚴肅的一面，讓民眾看到不一樣的自己；透過直播，也可以讓大家了解立委除了質詢、問政外，立法院實際的運作是什麼。

她說，因為現在選戰開打了，身為立委需要在立院問政，可能無法親自參加一些地方上的行程，這時就能透過直播的方式，讓鄉親知道，她沒參加活動不是偷懶，是在立法院做事情。但她也認為，直播要慎選題目，因為如果點閱率很低，也是蠻糗的。

國民黨立委柯志恩也認為，直播就是看內容與題材，像是她日前與前新北市長朱立倫直播談教育，反應就很好。

她說，直播是一種新媒體、自媒體的新趨勢，在新聞媒體不想報導你的時候，可以自己發掘議題，她認為這會是未來的趨勢，政治人物對這方面的題材掌握、設備等各方面，可能都需要強化。（編輯：鄭雪文）1081011