紐約上州慶雙十 雪城連24年升中華民國國旗

紐約上州雪城市政府11日舉辦雙十國慶升旗典禮，駐紐約辦事處長徐儷文（前排左5）及當地政要參加。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年10月12日

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）紐約上州雪城慶祝雙十國慶，連續24年在市政府舉辦升旗典禮。駐紐約辦事處長徐儷文表示，今年適逢台灣關係法40週年，升國旗別具意義，相信台美關係能持續堅實發展。

升旗典禮由雪城（Syracuse）市政府、紐約上州台灣同鄉會及雪城中華文化中心共同舉辦，徐儷文與紐約華僑文教服務中心主任黃正杰專程前往，和雪城市長華爾希（Ben Walsh）與來自雪城、羅徹斯特（Rochester）、綺色佳（Ithaca）等地的台灣僑胞及留學生代表共百餘人出席。

徐儷文致詞表示，這是自1996年以來，雪城連續第24年在市政府廣場舉辦升旗典禮，慶祝中華民國國慶，象徵台灣與雪城的深厚友誼。

她指出，台灣與美國不僅經貿、文化與教育等實質關係密切，更重要的是共享自由、民主與人權普世價值。今年為台灣關係法立法40週年，這次升旗典禮格外有意義，相信台美關係在兩國共享價值及互惠互利基礎上，能持續堅實發展。

典禮由紐約上州台灣同鄉會長劉忠欽主持，聯邦眾議員卡特科（John Katko）、紐約州參議員安托納奇（Bob Antonacci）及州眾議員韓特（Pamela Hunter）等當地政要及代表出席。

卡特科致詞時強調，美國政府堅定支持台灣民主。華爾希等政要肯定台美雙邊關係，推崇台灣僑民及留學生對雪城發展及多元文化貢獻卓著，並強調台灣民主成就與經濟發展令人稱羨，雪城重視與台灣的關係，期盼加強雙邊交流。

華爾希特別頒發賀狀，祝中華民國生日快樂，並宣布2019年10月11日為雪城的「台美友誼日」（Taiwan-American Friendship Day）。1081012