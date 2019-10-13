立院將協商消防法 民團靜坐要求退避權入法

立法院朝野黨團14日將協商消防法部分條文修正草案，消防員工作權益促進會13日下午起在立法院群賢樓外發起靜坐活動，呼籲將退避權、資訊權、調查權等保障消防員的生命三權入法。中央社記者陳俊華攝 108年10月13日

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院朝野黨團明天將協商消防法部分條文修正草案，消防員工作權益促進會今天在立法院外發起靜坐活動，要求將退避權、資訊權、調查權等保障消防員的生命三權入法。

立法院長蘇嘉全預計14日下午1時召集黨團協商消防法部分條文修正草案。消防員工作權益促進會今天在立法院群賢樓外發起靜坐活動，預計到明天黨團協商結束為止，同時也架起追思牆，晚間8時將舉行追思活動，悼念殉職同仁。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，修法建立保障消防員生命的退避權、資訊權、調查權刻不容緩。退避權又稱安全選擇權，若現場沒有人員受困，又是鐵皮屋、工廠等高風險場所，指揮官能以專業評估判斷不需進入，盼透過修法讓指揮官做判斷時能有法源依據，也盼社會大眾諒解，假設指揮官違背專業判斷，造成救災人員死亡，「整個任務形同失敗」。

朱智宇說，調查權部分，消防人員殉職是不是制度的疏失，還是裝備、戰術錯誤或其他權責部門沒做好，希望行政調查制度能讓消防體制能有檢討機會；資訊權部分，則盼透過資訊揭露，補足化學品、現場救災空間資訊的不足。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋說，希望能調查所有消防人員殉職的原因，但消防署卻說沒辦法查「火災以外」的案件，基層消防員的勤務包山包海、上山下海，「當消防員在這些不是本業的工作殉職時，甚至不願意去找原因」，這點讓他很納悶。

民進黨團書記長李俊俋向中央社記者說，這次消防法修法重點包括資訊取得、退避權、火災事件第三方調查等，上次黨團協商時就都有相關條文，將以行政院提出的修正版為主。

李俊俋表示，時代力量黨團提出的修正動議中，明定搶救人員「在現場無人命危害之虞，得不執行高風險救災行動」，且主管機關也不得對搶救人員予以解僱、調職，但他認為，能不能懲處，依公務員服務法都有相關規定，「從以前到現在，沒懲處過半個人」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，救災除了要確保人民生命財產安全，也要確保消防員的基本人權，尤其是人身安全，兩者間必須適度平衡，假設災害現場內沒有人員受困，「適度的退避權是贊成的」。

曾銘宗指出，至於後續相關的事實調查，因為涉及消防員權益問題，應該要讓基層的消防員、外部專家適度參與，才能讓他們在執行勤務時沒有後顧之憂，能勇於救災，確保民眾的生命財產安全。（編輯：蘇志宗）1081013