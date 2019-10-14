新任政戰局長布達 簡士偉接任

（中央社記者游凱翔台北14日電）前政戰局長黃開森中將9月1日屆齡退伍，局長一職懸缺近1個月後，國防部10月核定由陸軍司令部政戰主任簡士偉中將接任，國防部副部長張哲平上將今天主持就職布達典禮。

黃開森9月1日屆齡退伍，局長一職懸缺近1個月，期間由政戰局副局長于親文代理，國防部10月1日核定由簡士偉接任，而陸軍政戰主任遺缺由國防大學政戰主任楊安少將接任，占中將缺，但因日前颱風襲台，國防部考量救災整備，因此延後就職典禮。

軍事新聞通訊社報導，張哲平今天主持政戰局長的任職布達典禮，張哲平也頒贈「干城甲種二等獎章」，肯定簡士偉在政戰工作上的卓越付出與貢獻。

張哲平表示，簡士偉學、經歷完整，在各項任務的推動上均有優異表現，相信一定能在歷任局長建立的堅實基礎上，繼續領導部屬，精進國軍政戰工作發展，再創卓越績效。

張哲平指出，政戰局負責國軍政治作戰工作的策劃與督導，對內以強化「官兵精神戰力蓄養」、「心理輔導」、「保防安全」及「軍事新聞處理」等要項；對外則以「文宣作為」、「心理作戰」及「為民服務」為重點。（編輯：郭萍英）1081014