更多編輯台推薦新聞：
為了與你相遇 飼主與愛犬失散12年1600公里外團圓
國際

為了與你相遇 飼主與愛犬失散12年1600公里外團圓

影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快
運動

影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢
國際

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

新任政戰局長布達 簡士偉接任

最新更新：2019/10/14 16:56

（中央社記者游凱翔台北14日電）前政戰局長黃開森中將9月1日屆齡退伍，局長一職懸缺近1個月後，國防部10月核定由陸軍司令部政戰主任簡士偉中將接任，國防部副部長張哲平上將今天主持就職布達典禮。

黃開森9月1日屆齡退伍，局長一職懸缺近1個月，期間由政戰局副局長于親文代理，國防部10月1日核定由簡士偉接任，而陸軍政戰主任遺缺由國防大學政戰主任楊安少將接任，占中將缺，但因日前颱風襲台，國防部考量救災整備，因此延後就職典禮。

軍事新聞通訊社報導，張哲平今天主持政戰局長的任職布達典禮，張哲平也頒贈「干城甲種二等獎章」，肯定簡士偉在政戰工作上的卓越付出與貢獻。

張哲平表示，簡士偉學、經歷完整，在各項任務的推動上均有優異表現，相信一定能在歷任局長建立的堅實基礎上，繼續領導部屬，精進國軍政戰工作發展，再創卓越績效。

張哲平指出，政戰局負責國軍政治作戰工作的策劃與督導，對內以強化「官兵精神戰力蓄養」、「心理輔導」、「保防安全」及「軍事新聞處理」等要項；對外則以「文宣作為」、「心理作戰」及「為民服務」為重點。（編輯：郭萍英）1081014

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報