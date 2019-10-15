總統出席毛孩見面會 力挺竹市鄭宏輝接棒進國會

（中央社記者管瑞平新竹市15日電）總統蔡英文今天出席新竹市立委參選人鄭宏輝競選辦公室舉辦「我愛毛孩」活動，力挺鄭宏輝打造新竹成為友善動物、尊重生命城市理念，期盼他順利從柯建銘手中接棒，進軍國會。

新竹市立委參選人鄭宏輝今天在競選總部舉辦「我愛毛孩-毛寶貝健康教室」活動，邀請講師使大毛與飼主分享照顧流浪貓狗正確觀念；總統蔡英文由民進黨立院黨團總召柯建銘等人陪同出席，以行動支持鄭宏輝友善動物的競選理念。

喜歡小動物的蔡總統在官邸飼養了「想想」、「阿才」2隻貓以及3隻退役導盲犬，現場主持人稱她是「全國最大咖貓奴」，總統並在講師指導下，伸手撫摸、舒緩貓咪情緒，並透過觀察眼、耳、鼻、口等方式掌握小動物健康狀況，也親手幫一隻貓咪「小蝌蚪」點眼藥水，事後並將牠抱在懷裡，頻頻安撫。

總統表示，寵物可能只是飼主的一部分，但對每隻貓咪、狗狗來說，你就是牠們的全部，每次想出手教訓「蔡想想」或「阿才」時，想到這句話就會收手。

「既然一起生活，就要好好照顧牠們一生」總統說，對於這些小生命，如何照顧，就決定了牠們的命運，一個進步、幸福的城市指標之一，就是如何對待這些動物，無論是在街上遇到、或是養在家裡，這是很多人關切、也應該要關切的事，當然，這過程中需要一些國家制度、資源的幫忙，才能讓照顧系統更完整。

總統指出，鄭宏輝將競選辦公室佈置成像個遊樂區，由此可見他掌握了新竹年輕市民、年輕城市的需求，包括對小朋友的照顧，另外，新竹市是成長中的城市，也需要很多地方建設，過去黨團總召柯建銘爭取很多，未來將來交棒給鄭宏輝，希望他能順利進入國會，和市長林智堅連線，一起為新竹市建設打拚，讓小朋友、小小朋友（寵物）獲得最好的照顧。（編輯：李錫璋）1081015