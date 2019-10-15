2019德國日冠蓋雲集 台青年及謝志偉受邀參加

（中央社記者林育立柏林15日專電）有德國「政壇明星搖籃」之稱的德國執政黨基民/基社聯盟青年聯盟11日至13日舉行「2019年德國日大會」，現場德國政要雲集，台灣有3位政黨青年及駐德代表謝志偉受邀參加。

隸屬德國基民/基社聯盟（CDU/CSU）的青年聯盟（Junge Union）於10月11日至13日在德國薩爾邦首府薩爾布魯根（Saarbrücken）舉行「2019年德國日大會」活動，現場德國政要雲集。

包括人稱「小梅克爾」的現任德國國防部長暨基民黨（CDU）黨魁克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）、健康部長史巴恩（Jens Spahn）、經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）及巴伐利亞邦總理暨基社黨（CSU）黨魁索德（Markus Söder）均應邀致詞。

駐德代表謝志偉及駐法蘭克福辦事處總領事張維達以貴賓身分受邀入座大會首排。

特別令人興奮的是，今年台灣共有包括時代力量彰化縣議員吳韋達、民進黨國際事務部副主任陳治維及國民黨海外暨國際事務部專員朱永婷3位政黨青年獲選參加「國際青年菁英團」，出席「德國日大會」活動。

現場台灣3位政黨青年代表致贈克朗普凱倫鮑爾台灣噶瑪蘭單一純麥葡萄酒桶威士忌以及觀光局出版的「Travel in TAIWAN」雜誌。

克朗普凱倫鮑爾回應說，台灣與德國近年有許多互動、合作，並盛讚台德「有著很棒的關係」。

台灣政黨青年在德國參訪期間拜會歐洲央行行長顧問及德國漢莎航空談判及政策經理，並與多位薩爾邦及黑森邦議員座談，與各國青年菁英齊聚一堂，討論全球關注的經濟、社會及環境等議題，表現亮眼。

德國代表處也獲青年聯盟邀請，在德國日大會上設置文宣攤位，以台德度假打工、台灣獎助學金及台灣觀光等為宣傳主軸，共同宣傳台灣。

此外，不乏有德國青年對兩岸關係、台灣政治現況提出問題，與謝志偉熱烈討論。本次活動過程圓滿順利，展現台德雙方透過交流深化實質關係，成功促進德國青年對台灣的認識與了解，並增進國際政黨青年交流，提升台灣國際能見度，推廣台灣軟實力。（編輯：周永捷）1081015

有德國「政壇明星搖籃」之稱的德國執政黨基民/基社聯盟青年聯盟11日至13日舉行「2019年德國日大會」，現場德國政要雲集。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年10月15日