邱俊憲議會秀韓國瑜人形立牌 轟市府無人決策

高雄市長韓國瑜16日起請假投入總統選舉，民進黨高雄市議員邱俊憲（圖）15日在市議會質詢時，拿出韓國瑜的人形立牌，批評韓國瑜失信於民。中央社記者王淑芬攝 108年10月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜明天起請假投入競選活動，民進黨高雄市議員邱俊憲今天在議會拿出韓國瑜人形立牌，批評韓國瑜沒有誠信，未來市府無人能做重大決策。

韓國瑜今天在高雄市政會議後宣布請假到明年1月11日，市長職務由高雄副市長葉匡時代理，韓國瑜將不列席市議會市政總質詢，也不會出席總預算交付審查。

議員邱俊憲今天在議會交通部門質詢時搬出韓國瑜人形立牌，批評韓國瑜沒有誠信，導致市府很多重大決策無人負責。

他質疑，韓國瑜請假後，觀光局推動賽馬、捷運局輕軌二階爭議路段等問題該由誰做決定，市府至今也還有觀光局、環保局長兩個空缺未補齊，他更不滿未來總質詢都要面對韓國瑜人形立牌。

對此，葉匡時告訴中央社記者，代理市長無法就人事做決定，人事安排要等韓國瑜回來才能做決定。

另外，粉絲專頁「Wecare高雄」也貼文質疑韓國瑜忘了去年就職時「余誓以至誠，恪遵政府法令…如違誓言，願受最嚴厲之處罰」誓詞，並指「今天韓國瑜上任295天、歷史上最短命市長，背棄市民，只要韓粉」。

民進黨高雄市議員康裕成也改編兒歌「哎呀不得了，怎麼不見了，高雄的市長跑到哪去了…」並貼文「糟糕、市長不見了」，請大家一起來找一找。（編輯：洪學廣）1081015